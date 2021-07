Sénégal: Cérémonie de don de moutons de tabaski à l'ambassade d'Israël - Roi Rosenblit renouvelle l'acte avant son départ du Sénégal

L'ambassadeur d'Israël au Sénégal se souviendra longtemps du Sénégal. A quelques semaines de son départ du Sénégal, après (3) années de mission, Roï Rosenblit a tenu à perpétuer la tradition israélienne à travers le don de moutons de Tabaski à des populations démunies. La cérémonie s'est tenue hier, jeudi 8 juillet 2021, dans les locaux de l'Ambassade, en présence du diplomate et des bénéficiaires.

63 moutons de Tabaski, correspondant à 63 années de relations entre l'Etat d'Israël et le Sénégal ! Comme à l'accoutumée, depuis 13 ans, l'Ambassade d'Israël a offert à des familles démunies sénégalaises des moutons de Tabaski pour leur permettre de passer en toute quiétude cette fête de l'Aïd el-Kebir (ou Aïd al-Adha).

La cérémonie de remise de ces dons de moutons de Tabaski s'est tenue hier, jeudi 8 juillet 2021, dans les locaux de l'Ambassade de l'Etat Hébreu à Dakar, en présence des bénéficiaires ainsi que de représentants d'Imams.

Une cérémonie très particulière pour Roï Rosenblit, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, qui est enfin de mission au pays de la «Teranga», après (3) années de service. «Cette édition 2021 est très spéciale pour moi, car elle marque la fin de ma mission au Sénégal. C'est avec un réel plaisir et le cœur lourd et léger à la fois que je perpétue cette tradition israélienne au Sénégal qui consiste à offrir des moutons aux personnes vulnérables pour célébrer la Tabaski», déclare M. Rosenblit.

Avant d'ajouter : «cette année, nous avons 63 familles bénéficiaires. Cet appui aux personnes démunies renforce notre foi et vivifie aussi le dialogue judéo-musulman. Comme vous le savez, la Tabaski ou l'Aïd el-Kebir commémore la foi et le sacrifice du Prophète Abraham (AS), ancêtre des Juifs, Chrétiens et Musulmans».

Invité par l'ambassadeur d'Israël, Maciré Diémé, représentant du Khalife de Bambilor, n'a pas manqué de magnifier cette action. Selon lui, ce geste est aussi une manière de voir une autre image d'Israël. «Nous remercions l'Ambassade d'Israël pour ce qu'ils font dans le pays. Venir en aide aux nécessiteux est une recommandation divine. Cela n'appartient ni à l'Islam ni au Christianisme ni au Judaïsme. C'est une autre manière de voir l'Etat d'Israël qui est une image d'un Etat hostile envers l'Islam. Nous leur demandons de continuer cette action et ça va permettre davantage de raffermir les liens entre les deux Etats», a magnifié Maciré Diémé.

CREATION D'UNE AMBASSADE DU SENEGAL EN ISRAËL, LE VŒUDE ROÏ ROSENBLIT

Pour mieux raffermir les relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël, Roï Rosenblit a formulé le vœu de l'érection d'une Ambassade du Sénégal en Israël et une visite du président Macky Sall dans l'Etat Hébreu. «Il ne me reste que quelques semaines en Afrique ; je profite de cette tribune pour saluer la bonne coopération entre Israël et le Sénégal. Les relations entre les deux Etats, les relations entre Israël et la sous-région ouest africaine se renforcent et se bonifient année après année. Bientôt il y aura un nouvel ambassadeur d'Israël au Sénégal, (... ) Je prie pour que toutes ces nouveautés profitent à nos relations, pourquoi pas l'ouverture d'une Ambassade du Sénégal à Jérusalem et la visite du président Macky Sall en Israël pour mieux booster les relations économiques entre Israël et le Sénégal», a souhaité M. Rosenblit.