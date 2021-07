Maroc/Tunisie: Le contrat de Wahbi Khazri en phase finale - Quelle est sa valeur de transfert ?

Ce footballeur professionnel tunisien, né en 1991, qui joue pour la Ligue 1 française Saint-Étienne et l'équipe nationale tunisienne a commencé sa carrière à Bastia, marquant 34 buts en 183 matchs de compétition, remportant le Championnat National et la Ligue 2 lors de saisons consécutives.

Après 18 mois à Bordeaux de Ligue 1, il est transféré à Sunderland en janvier 2016, qui l'a prêté à Rennes en 2017-18. Sa bonne saison à Rennes (11 buts en 29 rencontres) attire l'attention de l'AS Saint-Étienne, son club actuel, qui le recrute en juillet 2018.

Wahbi Khazri est par ailleurs le capitaine de l'équipe de Tunisie, dont il a porté le maillot à 57 reprises pour 19 buts depuis 2013.

Équipe nationale

En décembre 2012, Wahbi Khazri choisit de jouer pour l'équipe de Tunisie. Il fait ainsi partie des 23 joueurs sélectionnés par Sami Trabelsi pour la CAN 2013.

En janvier 2015, il fait partie de la sélection de Georges Leekens pour la CAN 2015, durant laquelle il ne marque aucun but, puis des 23 joueurs retenus pour participer à la CAN 2017, où la Tunisie est éliminée en quarts de finale après un bon premier tour. Grâce à Khazri et ses coéquipiers, la Tunisie est qualifiée pour la coupe du monde 2018 après douze ans d'absence.

En phase finale, il est titulaire en pointe (et capitaine) lors de la défaite (1-2) du premier match en Russie contre l'Angleterre ; il marque ensuite un but contre la Belgique en fin de match puis délivre son équipe contre le Panama dans une victoire pour l'honneur. Il devient ainsi le premier joueur tunisien de l'histoire à marquer deux fois consécutives en coupe du monde.

Les équipes dont il faisait partie

Originaire d'Ajaccio, Khazri a débuté sa carrière avec l'équipe locale Jeunesse Sportive Ajaccienne avant de rejoindre le SC Bastia. Il reçoit sa première convocation en équipe senior pour son match SC le 20 février 2009. Il a fait ses débuts dans le match contre l'Amiens en remplaçant à la 85e minute Ludovic Genest. Bastia a marqué le but vainqueur une minute plus tard pour remporter le match 1-0. Il marque son premier but en carrière le 13 mars 2009, lors d'une victoire 1-0 sur Montpellier. Wahbi s'est rapidement imposé comme un buteur ; petit à petit, il devient très connu.

Après cinq ans passés à Bastia, il signe un contrat de quatre ans avec le FC Girondins de Bordeaux en juillet 2014. Sa première saison aux Girondins était une réussite : il parvient à s'imposer au sein de l'équipe en tant que titulaire et totalise neuf buts en 32 matchs de championnat

En 2016 Wahbi Khazri s'engage pour quatre ans et demi avec le club anglais de Sunderland, réalisant son rêve de jouer dans le championnat d'Angleterre. Khazri marque son premier but pour Sunderland contre Manchester United le 13 février 2016.

La saison suivante est très difficile pour le club de Sunderland qui ne parvient pas à se maintenir dans l'élite, et qui est même relégué en 2018 en League One, le troisième échelon national.

Saint-Etienne

Après la relégation de Sunderland en League One, Khazri fait un retour complet en France et rejoint Saint-Étienne pour un contrat de quatre ans pour un montant non divulgué le 17 juillet 2018. Il marque le but 13 fois alors qu'ils terminent à la quatrième place, le plaçant au 9e rang des buteurs pour toute la saison.

La saison 2019-2020 était difficile pour Khazri. En raison de l'état des finances du club, il est placé sur la liste des indésirables par Claude Puel lors de la saison 2020-2021. Le club ne réussit pas à le vendre.

Pour lui, les Verts ont déboursé 7 millions d'euros, qu'il n'en vaut plus aujourd'hui, en raison de son âge qui avance (il a passé le cap de la trentaine), d'une part, mais d'abord parce qu'il ne lui reste qu'une saison contractuelle à rendre à son employeur. A l'amortissement, il faudrait que les Verts le cèdent 1,75 millions d'euros, cet été.

Les estimations à son sujet le donnent à plus, entre 2 et 4 millions, de la part du Centre international d'étude du sport et 4,5 millions, pour Transfermarkt. Wahbi Khazri a signé avec les Verts un contrat sur quatre ans, qui lui rapporte 2,52 millions d'euros brut la saison, moins les primes. Il est à ce titre, le joueur le mieux payé dans le collectif de l'ASSE. Raison pour laquelle son club pourrait vouloir s'en séparer, peut-être moins pour l'indemnité possible, que pour l'économie de son salaire, sur les douze mois restants.

Wahbi Khazri gagne 40 000 £ par semaine, 2 080 000 £ par an en jouant pour l'AS Saint-Etienne en tant qu'AM (LC), ST (C). Le filet de Wahbi Khazri vaut 10 556 000 £. Son contrat actuel expire le 30 juin 2022.

On n'a rien qu'attendre à voir ce qui attend Khazri l'année prochaine, tout en espérant qu'il va continuer sa carrière de la même façon qu'il l'a commencée.