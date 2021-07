Congo-Brazzaville: stabilité sociale - Les parlementaires invités à véhiculer les messages de paix

La fédération pour la paix universelle section Congo (FPU) a organisé le 8 juillet à Brazzaville, une rencontre avec les parlementaires afin de les inviter à véhiculer les messages de paix lors de leurs rencontres citoyennes

« Les parlementaires sont le trait d'union entre les gouvernés et les gouvernants et lorsqu'ils font leurs descentes au niveau des populations, ils doivent avoir des choses importantes à leur dire en terme de paix, de sécurité et de développement » a déclaré le président de la fédération pour la paix universelle section Congo, Driss Senda avant d'ajouter: « Nous venons de vous donner une tâche supplémentaire qui fera que désormais les parlementaires seront les messagers de la paix ».

La FPU, a renchéri Driss Senda, va accompagner les parlementaires congolais dans cette mission. « Nous sommes dans le couloir de la paix. Nous avons ajouté à votre sagesse ce qu'on appelle les cinq principes de la paix universelle ».

Au cours de la rencontre, les députés et sénateurs ont non seulement visionné des séquences vidéos retraçant le parcours de l'Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP) à travers le monde; mais aussi suivi quelques exposés parlant de la bonne gouvernance dans la société, l'élaboration des programmes éducatifs, la promotion du dialogue entre les parlementaires et la protection des êtres humains.

Cette rencontre a été également l'occasion de porter sur les fonts baptismaux l'Association internationale des parlementaires pour la paix (AIPP) section Congo dont le bureau provisoire a été confié au premier questeur du Sénat, Roger Edouard Okoula qui, dans son propos liminaire, a remercié le président de la FPU qui ne ménage aucun effort pour rendre son organisation visible afin d'associer le Congo à la grande œuvre de construction de la paix mondiale.

Présentant sa feuille de route, Roger Edouard Okoula a indiqué que sa structure s'attèlera à préparer la mise en place définitive de l'Association internationale des parlementaires pour la paix section Congo. « Il nous appartient désormais de mettre en relief les valeurs universelles prônées par la fédération pour la paix universelle », a-t-il signifié.

Par ailleurs, il a invité ses collègues parlementaires à accompagner la nouvelle structure et à créer des conditions de paix nécessaires pour le peuple congolais. « Chacune de nos institutions qui représente le peuple doivent devenir un havre de paix, de fraternité et de prospérité partagée », a-t-il conclu.