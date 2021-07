Sénégal: Lancement officiel du dixième gala national de la presse - Ces innovations pour les meilleures productions de jeunes reporters à primer

En perspective du 10e Gala National de la presse sénégalaise, prévu le 27 novembre prochain, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) a tenu une conférence de presse, le mercredi 07 juillet 2021, à la Maison de la Presse Babacar Touré pour en dévoiler les contours

La dixième (10e) édition du Gala National de la Presse sénégalaise aura lieu le 27 novembre 2021. Une occasion pour la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) de lancer les concours de meilleurs reporters télé, radio, presse écrite, presses en ligne, photojournalisme ainsi que le Prix spécial Médias et droits de l'enfant.

C"était avant-hier mercredi, en présence du président de la CJRS, Ibrahima Balde, de la coordonnatrice de la Cellule d'Appui à la Protection de l'Enfance (CAPE), Madame Ramatoulaye Ndao Diouf, du chargé de la Communication de l'UNICEF Sénégal, Moussa Diop et du président du Jury, le journaliste-formateur Ibrahima Bakhoum. Revenant sur l'importance du Gala National de la Presse, Ibrahima Balde, confie : «C'est un moment ou nous rendons un vibrant hommage aux doyens et personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour le développement du secteur de la Presse.

C'est une occasion aussi de primer les meilleures productions journalistes en presse écrite, en presse en ligne, en télévisions, en radio. Nous avons aussi un Prix spécial Médias et droits de l'enfant qui sera axé, cette année sur la Protection de l'enfant en ligne mais aussi sur l'Environnement de l'enfant en période de Covid-19. C'est la 10e édition du Gala, mais aussi il correspond au 15e anniversaire de la CJRS, créée depuis 2004 et dans un contexte connu de tous», déclare-t-il. Aussi la CJRS compte-elle apporter des innovations pour permettre à la nouvelle génération d'étudier le model d'éthique et déontologique du journalisme des anciens et émérites journalistes sénégalais, une semaine avant la journée du Gala National de la Presse.

«Nous sommes un secteur dont les menaces viennent de l'extérieur comme de l'intérieur et nous avons opté de montrer en exemple des doyens de la presse. Donc, une semaine avant le Gala, comme innovation, nous avons décidé d'organiser un grand «Sargal» qui se tiendra aux Musées des Civilisations noires pour rendre un grand hommage à ces doyens qui sont là et ceux qui nous ont quitté», ajoute le président de la CJRS. Pour cette 10e édition, le Prix du meilleur reporter radio aura comme parrain Mansour Sow qui est un ancien de la RTS, celui de la télévision feu Ahmed Bachir Kounta.

Pour la presse écrite, ce sera Momar Seyni Ndiaye qui est un ancien membre du Jury de ce concours. Le Prix photojournalisme sera parrainé par Awa Tounkara, ancienne du quotidien Le Soleil et celui de la presse en ligne, les reporters de Léralt ués dans un accident de la route lors de la tourné économique du président Macky Sall à Kédougou.

Enfin, le Prix spécial Medias et Droits de l'enfant est dédié à la CAPE. Ramatoulaye Ndao Diouf, la Coordonnatrice de la CAPE n'a pas manqué de revenir sur ce dernier Prix spécial consacré aux Médias et au Droits de l'enfant, dans ce contexte de la pandémie de Covid-19. «(... )

Cette année, nous allons réitérer cet exercice et il y aura un Prix spécial dédié aux enfants. Ce prix va récompenser la meilleure production journalistique au niveau de la radio, la presse écrite et la télévision également mais aussi au niveau de la presse en ligne sur les droits de l'enfant. Pour la première fois depuis que ce Gala existe, nous allons thématisé ce prix et le thème va être la protection des enfants en ligne. Nous sommes dans un contexte de Covid-19 et la pandémie a fait que les enfants ont été en contact avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour suivre leur cours mais également pour se divertir. Et cela a eu des conséquences assez importantes non seulement pour leur développement mais aussi beaucoup d'autres aspects. Nous exhortons vraiment l'ensemble des acteurs de la presse à écrire sur ce contexte de l'impact que la Covid-19 a eu sur les enfants mais également sur la protection des enfants en ligne et toutes le difficultés et exploitations dont les enfants ont été victimes, particulièrement pendant cette période difficile qu'on a passé ce derniers temps», laisse-t-elle entendre.