Afrique de l'Ouest: Communiqué de presse de la session ordinaire du Conseil des Ministres de l'Union, tenue le 28 juin 2021

Le Conseil des Ministres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année, le 28 juin 2021, par visio-conférence à partir des locaux de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), sous la Présidence de Monsieur Sani YAYA, Ministre de l’Economie et des Finances de la République Togolaise, son Président en exercice.

Ont également pris part à la rencontre, Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Monsieur Badanam PATOKI, Président du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Au terme des échanges, les conclusions et recommandations ci-après ont été approuvées par les Ministres :

Au titre de la Commission de l’UEMOA

Le Conseil des Ministres a adopté le deuxième collectif au Budget de l’Union au titre de l’année 2021.

Ce deuxième collectif consacre, conformément à l’article 10 du Règlement financier n° 01/2018/CM/UEMOA du 23 mars 2018 portant Règlement financier des Organes de l’UEMOA, le report de certains crédits liés à des engagements juridiques pris par les Organes de l’Union au titre de l’exercice 2020 non consommés à la fin de ladite gestion au Budget 2021, afin d’éviter leur annulation d’une part, et la prise en compte des ressources extérieures destinées à accompagner les Etats membres dans le cadre du Programme d'Harmonisation et de Modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages, d’autre part.

Le Conseil a, par ailleurs, été informé de l’état des opérations de transferts de crédits effectués du 1er janvier au 31 mai au titre du Budget 2021 conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement financier susvisé.

Le Conseil des Ministres a examiné le Rapport semestriel d'exécution de la Surveillance Multilatérale du premier semestre 2021. Il constate que pour 2020, en dépit du contexte difficile dû à la pandémie de COVID-19 qui a induit une aggravation du déficit budgétaire, les Etats membres de l’Union ont montré une résilience. En effet, le taux de croissance économique est ressorti positif en se situant à 1,6% après 5,7% en 2019 dans un contexte où la plupart des économies du monde sont entrées en récession.

Le Conseil note que le ralentissement de la croissance est dû à l’impact négatif de la crise sanitaire sur tous les secteurs de l’économie. Toutefois, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte de maitrise des prix avec un taux d’inflation annuel moyen qui est ressorti à +2,1% contre -0,7% en 2019. Il salue, par ailleurs, les efforts entrepris par les Etats et les Institutions régionales pour contenir les effets négatifs de la crise sur les économies.

Le Conseil note que pour l’année 2021, les prévisions tablent sur une amélioration de la situation économique dans tous les Etats membres. Après le fléchissement constaté en 2020, le taux de croissance de l’Union ressortirait à 5,7% avec une réduction du déficit budgétaire dans la plupart des Etats membres. Ces bonnes perspectives dépendront de l’évolution de la pandémie de COVID-19 au plan mondial et sous-régional et de la mise en œuvre effective des plans de riposte et de relance économique à travers les efforts de recouvrement des ressources intérieures et de mobilisation de ressources extérieures concessionnelles.

Le Conseil a adopté la Recommandation relative aux orientations de politique économique aux Etats membres pour l’année 2022. Par cette Recommandation, le Conseil invite les Etats membres à continuer de renforcer la résilience des économies de l’Union tout en assurant une meilleure efficacité des dépenses d’investissement public.

Au titre du CREPMF

Le Conseil des Ministres de l’Union a procédé à la nomination de Monsieur Abdou DIOUF, en qualité de membre du Conseil Régional, représentant le Sénégal, en remplacement de Monsieur Mamadou NDIAYE, pour la durée restante de son mandat qui prend fin le 31 juillet 2022.

Le Conseil a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux sur le capital-investissement, de l’organisation de la commémoration du 25ème anniversaire du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers ainsi que du lancement du projet BRVM Academy sur le marché financier régional de l’UMOA.

Fait à Lomé, le 28 juin 2021

Le Président du Conseil des Ministres