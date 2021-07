Sénégal: Alioune Sarr, à l'inauguration de la nouvelle station météorologique - «Les prévisions de l'anacim sont essentielles dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche... »

Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens (Mtta) a inauguré, avant-hier mercredi, la nouvelle station météorologique de Mbour, dans la partie sudouest jouxtant le site de l'Institut de recherche et de développement (IRD), sur la rive gauche de l'estuaire le «Mballing».

La nouvelle station météo de Mbour, d'un coût de 48 millions de francs Cfa, s'étend sur un espace de 8000 mètres-carré cédé par la municipalité. Le ministre a remercié à ces fins le maire de Mbour, Fallou Sylla. Cette nouvelle station comporte un parc météo, des enregistreurs divers installés et des locaux ayant une salle d'observation, un bureau du chef d'antenne et un magasin. Le dispositif, selon le Mtta, va prévenir sur les risques et catastrophes liés au temps, selon les normes de l'Organisation de la météorologie mondiale.

Les données météo, à en croire Alioune Sarr, le Mtta, sont essentielles pour les acteurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des transports aériens et participent même à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Par conséquent, le Mtta s'est appesanti sur le rôle de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans la sécurité des transports aériens et le tourisme. En outre, Aloiune Sarr a fait cas du projet de la météo touristique envisagé dans le but d'une planification des activités de ce secteur.

Dans le contexte actuel marqué par des changements climatiques, le Mtta a fait remarquer les renforcements et la modernisation des instruments et outils de prévision et de planification. En ce sens, le Mtta a rappelé la politique du gouvernement de réhabilitation et de construction de 13 aéroports régionaux sur l'ensemble du territoire national.

La disposition entre dans le cadre, d'une part, des stratégies pour faire du Sénégal, un hub aérien et touristique mais aussi de faciliter le rapprochement des sites touristiques des aéroports régionaux, de l'autre. Sidy Guèye, le directeur général de l'Anacim a insisté sur le rôle central de la station météo de Mbour dans le système d'observation météorologique. Elle épouse, selon lui, une volonté des hautes autorités du pays.

Ainsi, à l'en croire, l'Anacim se densifie et modernise son réseau pour répondre aux exigences des usagers.