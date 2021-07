Sénégal: Gouvernance de la poste - Les travailleurs, dans la rue, réclament un audit

Les postiers du Sénégal ont battu le macadam hier, jeudi, pour déplorer la situation financière de leur boite. Une situation dont le principal responsable à leurs yeux serait le chef de l'Etat qui y a puisé des milliards pour les bourses familiales sans les rembourser et qui a politisé leur outil de travail. Ils réclament un audit et le paiement intégral de la dette. Faute de quoi, ils entendent déposer dans les jours à venir un préavis de grève.

Des centaines de postiers étaient dans la rue hier, jeudi, tous en rouge avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Halte à la gestion gabegique », « Sauvons la poste, ce patrimoine national » ; « Non à la mal gouvernance » ; « Non à la mort programmée de la poste » ; « Bibi, un Dg Apériste »; « Pour une revalorisation de la rémunération du service public postal », « Non à la politisation de la poste », « Sérigne Babacar Sy fut postier », « la Poste plus que centenaire »; « 4300 emplois en péril, c'est plus de 4300 familles dans le désarroi » ; Ces postiers ont battu le macadam de la place de la Nation au rondpoint de la Rts.

Sur les lieux, ils ont pointé un doigt accusateur sur le président de la République Macky Sall qui, à leurs yeux, est le responsable principal de cette déchéance de la Poste. Car, « il a pillé des milliards pour les bourses familiales sans les rembourser.

Au nom de quoi il devrait mettre la Poste dans cette situation », s'interrogent les syndicalistes. « Nous ne céderons pas à cette forfaiture », disent-ils. « Nous réclamons un audit financier de cette boite. Le plan stratégique établi a fait fausse route parce que pour le réussir, il fallait au préalable faire un audit pour savoir comment s'en tenir. Mais, hélas ! »

Les postiers du Sénégal disent en avoir ras-le-bol de la mal gouvernance de leur outil de travail qui serait d'ailleurs politisé, selon eux. Ils demandent au chef de l'Etat de dépolitiser la poste. Pour rappel, ils avaient décrété déjà une journée de port de brassards rouges sur l'ensemble du réseau postal. Et hier, ils ont battu le macadam sur tout le territoire national pour manifester leur ras-le-bol, pour exprimer leur désarroi, pour montrer leur inquiétude par rapport à la situation qui prévaut à La Poste depuis plus de deux décennies.

Une situation difficile, « due à la mal gouvernance de La Poste et qui persiste depuis plus de deux décennies », disent-ils. Ils soutiennent que depuis plus de deux décennies. Pour tous les directeurs généraux qui se sont succédé, leur magistère est caractérisé par une mal gouvernance qui est en train de plomber l'activité de La Poste et de menacer les emplois des postiers », disent les syndicalistes.

Les travailleurs croient dur comme fer que l'Etat est impunément responsable de cette situation calamiteuse que traverse La Poste, au regard de la passivité montrée et qui est en train de tuer, à petit feu, La Poste. Les travailleurs promettent pour finir de déposer dans les jours à venir un préavis de grève, si rien n'est fait par les pouvoirs publics pour régler la situation.