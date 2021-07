Togo: Les voyants au vert pour le CHU Sylvanus Olympio

Il ne s'agit pas d'une affirmation gratuite mais bien le contenu d'un nouveau bilan d'étape fait par le ministre de Santé avec les acteurs de la contractualisation.

En séance de travail avec le Conseil d'administration du CHU Sylvanus Olympio, jeudi, le ministre de la Santé, Prof Moustafa Mijiyawa, et ses interlocuteurs sont parvenus à la conclusion selon laquelle, les résultats des trois ans de contractualisation sont satisfaisants. Il est relevé « une augmentation des prestations et des chiffres d'affaires, ainsi qu'une disponibilité continue des médicaments à la pharmacie (en 2019, elle était évaluée à plus de 95%) », renseigne le site de la République togolaise, site officiel du gouvernement togolais. Aussi, indique-t-on qu' « une meilleure gouvernance a également été observée au centre hospitalier, permettant un leasing du laboratoire, au niveau d'équipements de pointe, qui à terme, appartiendront au CHU ».

Chose qui d'ailleurs réjouit le ministre Mijiyawa, qui a profité de l'occasion pour inviter les différents acteurs « à une utilisation judicieuse de ces retombées pour rendre davantage propre l'hôpital, assurer l'étanchéité des salles d'hospitalisation, ou encore rendre disponibles les implants à la pharmacie ».

Pour ce qui est du gouvernement, informe-t-il, qu'il « s'attèle à dynamiser le secteur de la santé ; Cela passe par la réhabilitation du système électrique des CHR et CHP, la dotation en appareils de radiographie et d'échographie, le leasing des labos des CHR ».

On dirait donc que l'approche contractuelle lancée par le gouvernement depuis 2017 est en passe de porter ses fruits. Pourvu que ça dure et que ces fruits rejaillissent effectivement sur les prestations et le personnel.

Pour information, le CHU Sylvanus Olympio a un nouveau directeur général en la personne du Médecin-Colonel, Yawo Agboli, depuis le 17 Juin dernier.