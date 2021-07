Cameroun: Le débat était chaud

Le rendez-vous ordinaire du mois de juin des députés a été marqué par des débats animés sur des sujets qui touchent à la vie quotidienne des populations.

Sept projets de loi examinés au cours de cette session ordinaire de juin. Mais l'activité parlementaire a connu une densité et une intensité particulières. En effet, elle a été ponctuée par plusieurs séances plénières dites spéciales sur des questions brûlantes qui touchent le quotidien des Camerounais.

En bonne place, la rencontre d'échanges entre les députés et le gouvernement sur la problématique de l'accès à l'électricité et à l'eau, avec un record de 30 questions de députés au cours de ce débat. Le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba, qui avait à ses côtés les responsables des sociétés de production et de distribution de ces services, avait alors fait face aux multiples plaintes et revendications des consommateurs.

Dans le même registre, on note la plénière spéciale sur la contribution des arts et de la culture au développement du Cameroun. Une tribune accordée au ministre Bidoung Mkpatt pour présenter les pesanteurs, les obstacles, les atouts et les opportunités de ce secteur porteur. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, lui aussi, a été sur le grill.

Il a entretenu les députés, au cours d'une autre séance plénière spéciale, sur les aspects juridiques, économiques, sociaux et politiques de la réforme foncière. Un grand moment de débat animé avec de nombreuses questions de députés. Le passage du ministre des Finances devant les élus du peuple, dans le cadre du Débat d'orientation budgétaire, a également contribué à rehausser le niveau de contribution et de participation des parlementaires dans l'amélioration des conditions de vie des Camerounais.

Au sein des commissions, l'activité est restée au même rythme d'intensité. La Commission des lois constitutionnelles et des droits de l'Homme, dans le cadre d'une séance d'information, a reçu le président de la Commission des droits de l'Homme du Cameroun. C'était pour la présentation du cadre juridique de promotion et de protection des droits de l'Homme au Cameroun.

Les membres de la Commission de la production et des échanges ont, quant à eux, reçu le directeur général d'Eneo pour un débat sur la fourniture de l'énergie électrique. Les réseaux parlementaires sont également restés actifs. A l'initiative du Réseau des parlementaires diaspora-coopération décentralisée et transfrontalière, l'Assemblée nationale a abrité un forum d'échanges sur l'accès au foncier et aux programmes d'habitat pour les Camerounais de l'étranger.