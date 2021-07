Afrique Centrale: Normalisation financière en Afrique centrale - Le comité reprend vie

L'instance régionale s'est réunie mercredi à Douala, après dix ans d'inactivité sous la présidence du gouverneur de la Beac.

Les locaux de l'agence de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (Beac) de Douala a abrité, le mercredi 7 juillet 2021, la réunion de relance des activités du Comité régional de normalisation financière (Corenofi, institué en 2002). Les travaux, présidés par le gouverneur de la Beac, Abbas Mahamat Tolli, ont réuni des professionnels de l'épargne et du crédit de la sous-région, le Corenofi étant une instance qui comprend la Beac et la communauté bancaire et financière de la Cemac.

« Nous nous sommes réunis pour impulser les activités du Coronefi, donner un élan à ce comité et en revoir les textes constitutifs, de manière à le rendre à même de continuer son activité de normalisation financière. Et de tenir compte des évolutions financières de notre sous-région », a indiqué le gouverneur de la Beac aux médias présents à l'issue des travaux.

Des travaux qui ont notamment porté sur ce que devra être la nouvelle composition des membres de l'instance, la définition des axes de normalisation financière sur lesquels il faudra se déployer, etc. Au sein du comité, on est bien conscient des évolutions survenues dans la sous-région, qui a vu arriver de nouveaux systèmes et moyens de paiement, de nouveaux acteurs, entre autres choses enregistrées depuis la création du Corenofi.

« Aujourd'hui, la normalisation va donc viser à intégrer tous les nouveaux acteurs, les nouvelles solutions et technologies à utiliser dans le secteur financier, pour que la normalisation en cours englobe à la fois les solutions et les nouveaux acteurs », a ajouté M. Tolli.

Le Corenofi est chargé d'élaborer les normes et standards techniques applicables à l'activité bancaire et financière (systèmes et moyens de paiement), notamment la nature, le contenu et le format des messages échangés entre les établissements financiers. Ainsi que les normes et protocoles de sécurité des systèmes et moyens de paiement, de l'interopérabilité et de l'interbancarité.