Ile Maurice: Trafic de drogue - Le DPP accepte l'abandon de la charge sur une Malgache

Une Malgache avait été arrêtée en 2017 pour un trafic de drogue d'une valeur de Rs 108,6 millions et faisait l'objet de deux accusations provisoires sous la Dangerous Drugs Act. Me Shameer Hussenbocus, son avocat, avait réclamé la radiation des accusations à son encontre. Il s'avère que lundi le 5 juillet, le représentant du Directeur des poursuites publiques (DPP) a accédé à la demande de la défense en cour de district de Port-Louis. La suspecte bénéficiant d'une immunité dans cette affaire, la magistrature a ratifié ladite décision.

L'affaire remonte au 24 mai 2017. À Aurelie Perrine Passenger Terminal, Quai D, dans la zone portuaire, deux conteneurs avaient atterri au nom de Marie Gorretie Elisabeth Moussa, la suspecte, connue comme Baby. La Malgache de 43 ans, une commerçante, avait importé 7 kg d'héroïne dans 12 colis dissimulés dans 5 statues artisanales en bois et trois compartiments improvisés sous trois tiroirs de trois tables en bois, via une consignation à son nom. La valeur marchande de la drogue était estimée à Rs 105 millions. Elle était également accusée d'avoir importé 6kg de cannabis dans neuf colis, dissimulés encore une fois, à l'intérieur de trois compartiments improvisés sous trois tiroirs de trois tables en bois, via une consignation à son nom. La valeur marchande de la drogue était estimée à Rs 3,6 millions.

Elle avait, par le biais de Me Shameer Hussenbocus, réclamé l'abandon des charges de trafic de drogue avec circonstances aggravantes (importation of heroin and cannabis with averment of trafficking). La suspecte, qui bénéficie d'une immunité, devrait aider les autorités à mettre la main sur les responsables du réseau.