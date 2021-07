Cote d'Ivoire: « La nuit des Emeraudes » - Le ministre Félix Anoblé salue l'avènement de Bfree pour une bonne inclusion financière

La salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli, récemment, « La nuit des Emeraudes » organisée par la Banque nationale d'investissement (Bni) avec son partenaire Visa.

A cette occasion, il a présenté les trois nouvelles cartes Visa de prestige : Platinum, Signature et Infinite qui offrent de nombreux avantages et facilités à ses détenteurs, la clientèle haut de gamme de la banque. Il s'en est suivi la présentation de la plateforme numérique Bfree qui permet de réaliser toutes les transactions financières via un smartphone.

Félix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, faisait partie des invités de marque. A la fin de la cérémonie, il a manifesté sa réelle satisfaction pour l'avènement de ces produits sur le marché bancaire local tout en félicitant ses promoteurs.

En tant que ministre chargé de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, il a affirmé : « notre objectif est d'amener l'ensemble de nos opérateurs économiques vers les banques et les solutions faciles. Si certains entrepreneurs s'éloignent du secteur bancaire, cela est dû aux contraintes et lourdeurs administratives. Avec Bfree de la Banque nationale d'investissement, l'on a la possibilité de faire toutes les opérations même sans avoir un compte en banque. C'est un produit à encourager pour réussir à faire une bonne inclusion financière ».

En effet, Bfree est une application téléchargeable sur smartphone qui sert à payer les factures et abonnements, les titres de transport, les primes d'assurance, les transferts d'argent, etc.

Bien avant, Youssouf Fadiga, directeur général de la Bni, classée la sixième institution bancaire du pays, a relevé le travail collégial qui a été abattu avec ses deux partenaires Visa et Africa guest services (Ags) pour que les produits répondent aux préoccupations réelles et besoins spécifiques des clients haut de gamme.

Ismahill Diaby, directeur général de Visa pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale francophone et lusophone, a indiqué : « grâce au partenariat, nous sommes venus enrichir le contenu des différentes cartes que la banque nationale a décidé de lancer sur le marché. Nous avons apporté les fonctionnalités et les avantages locaux avec une conciergerie de luxe. Car notre objectif est de toujours aider la banque à se démarquer sur le marché ».

Quant à Marie-Laure Zahoui, directrice générale de Ags Conciergerie, elle a fait savoir que la Bni est l'une des premières banques à faire une offre où la conciergerie est intégrée aux cartes bancaires comme cela se fait dans les pays développés. Et de renchérir : « les clients pourront bénéficier d'offres exclusives, des prestations de privilège et de luxe. Les clients haut de gamme aiment qu'on s'occupe d'eux et de leurs besoins 24h sur 24 ».

Ces clients auront, entre autres, droit à l'assistance du concierge pour l'organisation de voyages d'affaires ou familiaux, les réservations d'hôtels et de jets privés, l'assistance Vip à l'aéroport, etc. « Grâce à la conciergerie intégrée aux cartes Visa, nous allons accompagner les clients pour leurs entières satisfactions », a conclu Marie-Laure Zahoui.