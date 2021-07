Ile Maurice: Campagne de nettoyage - Les plages et sites touristiques ciblés

Rendre Maurice plus propre, lutter contre les incivilités et sensibiliser le public. C'est le but de la prochaine campagne nationale de nettoyage. Y collaborent les ministères de l'Environnement et du Tourisme, l'AHRIM, la Tourism Authority, la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), la Beach Authority, la délégation de l'Union européenne, le National Youth Environment Council et les autorités locales. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse mercredi, à Le Suffren Hotel & Marina.

La campagne sera lancée sur la plage publique de Pointe-aux-Piments le samedi 10 juillet. Elle démarrera avec la sensibilisation aux méfaits des déchets et le nettoyage de dix sites dans le Nord. Suivront des journées de nettoyage. Des actions pour promouvoir le tri et le recyclage des déchets seront entamées dans un deuxième temps. Pour le nettoyage, la côte a été divisé en plusieurs zones, avec les plages et les sites touristiques prioritaires.

À l'agenda.

10 juillet : Dix sites de Balaclava à Grand-Baie ont été identifiés.

29 juillet : Nettoyage à proximité des hôtels, autour de l'île et sur des plages spécifiques, surtout celles qui ne sont pas desservies par les autorités.

18 septembre : Les îlots fréquemment visités par les touristes et les locaux, tels qu'îlot Gabriel, île Plate, îlot Bernache, île-aux-Bénitiers.

29 octobre : Répéter les activités de nettoyage autour de l'île et des attractions touristiques spécifiques d'ici fin octobre.

«Au départ, en raison des restrictions sanitaires, les employés du tourisme prendront les devants pour les premières journées, en groupes de 50 au plus. Toutefois, les villageois, écoliers et citoyens pourront également être impliqués, dépendant de l'évolution de la situation sanitaire», indique-t-on. Le mouvement estime qu'il faut que les Mauriciens soient davantage sensibilisés à l'importance de maintenir l'île propre. Car «malgré tous les efforts du gouvernement, nous subissons toujours une dégradation visuelle de notre environnement, surtout à cause du comportement irresponsable de certains individus insouciants», note le ministre de l'Environnement, Kavy Ramano. Hormis l'impact de cette pollution sur l'environnement terrestre et marin, la santé, l'aspect social et les répercussions sur l'économie, ajoute-t-il, c'est «un eyesore» qui impacte «l'image du pays».

Un avis partagé par les acteurs du secteur touristique. D'ailleurs pour Désiré Elliah, vice-président de l'AHRIM, cette campagne est une urgence nationale. Pour leur part, les équipes de la Tourism Authority, conjointement avec la Beach Authority, préparent les sites touristiques de certains endroits, en particulier le Sud-Est, pour accueillir les touristes à partir du 15 juillet. En outre, des panneaux sur l'impact des déchets sur l'environnement et les bonnes habitudes à adopter seront aussi installés sur ces sites ainsi que de nouvelles poubelles. Celles existantes seront remises à niveau, si nécessaire.