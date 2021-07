Congo-Kinshasa: Amélioration des conditions de vie dans les prisons congolaises / Justice - Rose Mutombo échange avec Rachel Bernhard du CICR

La Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu jeudi en son Cabinet de travail, Mme Rachel Bernhard, Cheffe de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, en sigle CICR, le jeudi 08 juillet 2021.

Selon Rachel Bernhard, cette rencontre a permis d'échanger sur les évaluations du travail que le CICR fait au niveau de l'administration carcérale, des prisons, mais aussi sur des projets que souhaite mettre en place le CICR au niveau de la gestion des infrastructures, de l'alimentation des milieux carcéraux. Elle a fait savoir que ces discussions avec la Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, favorisent un engagement plus qu'avant en termes de partenariat, avec la mise en commun des expériences et expertises, non seulement au niveau du CICR mais aussi, le concours des autres partenaires pour travailler tous ensemble afin de trouver des solutions pérennes et délicates dans les prisons de la RDC.

«Le CICR travaille au niveau de la RDC pour tout ce qui est lié aux conflits, mais en rapport aux personnes qui sont arrêtées en lien avec les conflits, le défi de sécurité. Et puis, en étant en prison, on s'occupe de tout le monde. Donc, au final, nous travaillons fortement dans les prisons de l'Est, à la fois à la question de la protection, à l'intégrité des personnes mais également la question de la nutrition, de la santé, les conditions sanitaires», a fait savoir Rachel Bernhard, en ajoutant que lorsqu'il n'y a pas des solutions, le CICR fait des projets lui-même, des projets d'assistance à développer dans plusieurs prisons du pays.

«Et nous on cherche à nous engager en parallèle avec les autorités et trouver des partenariats techniques à pouvoir faire la capacitation, à pouvoir faire de la remise de compétences et des expertises à des comités. C'est un sujet que nous avons eu avec Madame le Ministre. Voir aussi dans quelle mesure on pourrait disposer des intervenants et des interlocuteurs dans l'administration pour faire le transfert des compétences au cours de formations, de pouvoir partager notre expertise avec l'expertise locale plutôt que tout faire nous-mêmes », a-t-elle conclu.

Pour sa part, la Ministre Rose Mutombo a souhaité vraiment que le CICR ainsi que les autres partenaires qui travaillent dans les prisons, s'engagent à travailler en groupe sur un projet commun avec la mise en place des comités techniques sur lesquels l'Etat congolais peut effectivement donner son appui.