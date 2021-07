Congo-Kinshasa: Les familles Chebeya et Bazana implorent la justice de faire son travail

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a échangé, le samedi 3 Juillet à la Primature, avec Madame Annie Chebeya, veuve du feu Floribert Chebeya, qui était accompagnée du Président de la LIZADEEL (Ligue de la zone Afrique de Défense de Droits des Enfants et Elèves), Mr Joseph Godé Kayembe, et de Mr Paul Nsapu, vice-président de la FIDH ( Fédération Internationale de Droit de l'homme) et président de la Ligue des électeurs.

Ces hôtes ont apprécié le sens de l'écoute du Chef du Gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation face à ce dossier judiciaire. « Nous sommes venus voir le Premier Ministre. D'abord, pour le féliciter de sa nomination aussi le remercier pour sa particulière attention qu'il a manifestée à pouvoir recevoir Madame Chebeya. Ce n'est pas facile, dans ce pays de voir le Premier Ministre réserver de son temps pour recevoir des personnes vulnérables. C'est pour la Première fois que nous avons demandé l'audience. Et nous l'avons obtenue pour que madame puisse lui présenter la situation sociale qu'elle traverse avec les enfants orphelins abandonnés et aussi la situation de l'évolution du dossier judiciaire de son mari, qui est apparemment bloqué. Et pourtant, il faut que ce dossier se débloque pour que l'état congolais indemnise les enfants et les familles afin de leur permettre de vivre. Nous avons trouvé que du côté du Premier Ministre, il y avait un sentiment d'accompagnement, un sentiment d'une personne réceptive qui doit prendre des dispositions utiles en tant qu'autorité », a déclaré à la presse Mr Kayembe de la LIZADEEL après les entretiens avec le Premier Ministre.

Devant les micros de la presse, la veuve Annie Chebeya a imploré la justice de faire son travail par la réouverture des procès pour les deux familles, Chebeya et Bazana, au niveau des instances judiciaires.

«J'ai trouvé le Premier Ministre serein, attentionné. Il est à l'écoute de tout le monde. Je lui ai présenté ma situation et notre vœu de deux familles Bazana Fidèle et Chebeya Floribert, pour la réouverture du procès. Pour nous, certes il y a des assassins qui ont fait des révélations mais, jusque là, on voit que tout est bloqué au lieu que le procès reprenne. On nous prend encore beaucoup de temps alors que nous continuons à souffrir. Nous sommes toujours endeuillés parce que jusqu'aujourd'hui nous ne savons pas ce qui s'est passé réellement. Malgré les témoignages des gens, nous voulons connaitre exactement ce qui s'est passé. Que les véritables assassins soient arrêtés, jugés, selon la loi et la justice. Que la justice fasse vraiment son travail », a confié Madame Chebeya au sortir de l'audience.

Alors responsable de l'ONG de défense des droits de l'Homme VSV, Floribert Chebeya avait été assassiné le 2 juin 2010 à Kinshasa avec son chauffeur Fidèle Bazana.

