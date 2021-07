Guinée: Rémy LAMAH a reçu une forte délégation du groupe égyptien d'investissement "The Arab Contractors" conduite par son président Abd El Hafez Sobhi.

Ce vendredi 09 juillet 2021, le Ministre de la Santé, le Médecin Général Rémy LAMAH a reçu une forte délégation du groupe égyptien d'investissement "The Arab Contractors" conduite par son président Abd El Hafez Sobhi.

Introduite auprès du Ministre de la Santé par le conseiller du premier Ministre chargé du partenariat public et privé , Ismael NABE, le groupe The Arab Contractors est proposé par ses services au ministère pour la construction des infrastructures hospitalières de haut standing à Conakry et à l'intérieur du pays.

Une offre, qui pour le Médecin Général Rémy LAMAH et ses cadres techniques vient à point nommé dans la mesure où la construction des infrastructures dignes de nom pour l'amélioration de la santé des populations est au centre des préoccupations du Chef de l'Etat.

Favorable à un accord cadre entre le gouvernement guinéen et le group The Arab Contractor, le Ministre de la Santé a demandé à la délégation de faire parvenir à son équipe technique, le Schéma des travaux inclus dans l'offre pour étude afin de passer, le plus rapidement possible à l'étape pratique.

A souligner que dans son plan d'action, le groupe The Arab Contractor compte réaliser 2 hôpitaux de 250 lits chacun à Conakry et 4 hôpitaux de 100 à 150 lits chacun à l'intérieur du pays.