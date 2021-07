Algérie: Mostaganem - Recensement de 21 espèces d'oiseaux d'eau dans les zones humides (conservation des forêts)

Mostaganem — Pas moins de 21 espèces d'oiseaux d'eau ont été recensées dans les zones humides dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris samedi de la conservation des forêts.

Le chef de bureau chargé des espèces protégées et des activités de chasse à la conservation, Karim Benharrat a indiqué que l'opération de recensement estival menée par une équipe de spécialistes de la conservation des forêts au mois de juin dernier a permis de recenser plus de 1.850 oiseaux d'eau en nidification au niveau des zones humides de Kedadra (Fornaka), "Kerada" (Sidi Ali) et "Kramis" (Achaacha).

Dans les mêmes zones, ont été dénombrées d'autres espèces appartenant à 11 familles dont celle des hérons (héron cendré, petit héron blanc, héron vache, ...) ,la famille des canards d'eau comme le canard Shahman et le canard commun rouge et autres espèces dont l'ibis, la cigogne, le corbeau d'eau et l'aigle.

La conservation des forêts de Mostaganem réalise l'inventaire d'hiver pour surveiller les oiseaux migrateurs et l'inventaire d'été pour dénombrer les oiseaux nicheurs dans la Mactaa, zone protégée en vertu de la Convention Ramsar, le lac de Kedadra, les zones humides artificiels des barrages de Kerarda et à Oued Kramis, qui disposent de plusieurs caractéristiques naturelles et environnementales permettant le repeuplement de différentes espèces d'oiseaux et d'en faire une station de migration saisonnière.