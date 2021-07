Maroc: M. El Malki appelle à la création d'un Forum parlementaire maroco-mauritanien

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki a appelé, vendredi à Rabat, à la création d'un forum parlementaire maroco-mauritanien qui se réunira de manière périodique dans les deux pays, et qui sera un espace de dialogue et d'échange de vues sur les moyens de hisser les relations bilatérales pour davantage de solidarité et de coopération.

Cet appel a été lancé lors d'une rencontre de M. El Malki avec une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale mauritanienne conduite par le premier vice-président, Sidney Sokhona, en marge de la réunion de consultation des présidents des parlements africains, qui s'est tenue jeudi à Rabat.

Lors de cette rencontre, M. El Malki a salué les "relations fraternelles ancrées qui unissent les deux peuples et pays", notant que la diplomatie parlementaire est à même d'ouvrir de nouveaux horizons à la coopération entre les deux pays.

Il a également plaidé pour l'institutionnalisation des relations entre les deux institutions législatives à travers la signature d'un mémorandum de coopération entre les deux parties.

M. El Malki, poursuit le communiqué, s'est félicité de la participation de la délégation mauritanienne à la réunion de consultation des présidents des parlements africains, notant que le Maroc se tient toujours aux côtés de l'Afrique et œuvre à développer l'action africaine commune et à privilégier le dialogue pour résoudre les problèmes, au service des intérêts des peuples de la région.

De leur côté, les membres de la délégation parlementaire mauritanienne, composée également de Messaouda Mint Baham et de Saghir el Atigh, ont souligné l'importance de renforcer les relations de coopération entre la Chambre des représentants marocaine et l'Assemblée nationale mauritanienne, appelant à intensifier les échanges de visites et le partage d'expériences et d'expertises.

Ils ont également souligné l'importance du rôle que joue le Maroc dans la résolution des problèmes qui affligent le continent africain, ajoutant que le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017 est venu combler un grand vide, indique le communiqué.

Les membres de la délégation ont aussi salué l'appui apporté par le Maroc à la Mauritanie en matière de formation et de l'éducation, ainsi que le développement que connait le Royaume dans les domaines agricole, économique, sanitaire et autres.