Maroc: El Otmani - Le Maroc a réalisé des progrès significatifs en matière d'instauration d'une culture de respect des normes de sécurité radiologique et nucléaire

Rabat — Le Maroc a réalisé des progrès significatifs en matière d'instauration d'une culture de respect des normes de sécurité et de sûreté dans les domaines radiologique et nucléaire et en termes de sensibilisation quant à la nécessité protéger les travailleurs, le public et l'environnement contre les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants.

Un communiqué du département du chef du gouvernement indique que M. Saad Eddine El Otmani, qui présidait la 6ème réunion du Conseil d'administration de l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques, a souligné que l'AMSSNuR a tenu à cultiver cette prise de conscience dans l'exercice de ses activités relatives aux agréments et à l'inspection sur l'ensemble du territoire national, qui ont porté sur l'octroi de plus de 4.900 agréments et l'inspection de plus de 2.500 établissements et activités.

L'agence a également œuvré à apporter un appui à l'État en mettant en place un réseau national de surveillance de la radioactivité présente dans l'environnement, en coopération avec la Direction générale de la météorologie, afin de surveiller et de suivre les niveaux de radioactivité dans l'environnement et d'intervenir de manière appropriée à toute augmentation anormale de ces niveaux, a-t-il ajouté, notant que des dispositifs de surveillance ont été installés à Rabat, Casablanca, El Jadida, Fès et Tanger et que d'autres villes suivront.

S'agissant de la réhabilitation du cadre réglementaire dans les domaines nucléaire et radiologique, M. El Otmani a expliqué que l'agence avait proposé 56 textes réglementaires qui sont en cours d'étude en vue de leur approbation conformément aux procédures en vigueur, appelant tous secteurs concernés à accélérer l'élaboration des textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la loi relative à la sécurité et à la sûreté dans les domaines nucléaire et radiologique, afin de renforcer la protection des citoyens et de l'environnement contre les dangers potentiels des applications des sources de rayonnements ionisants dans le domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, les transports, l'environnement, la recherche scientifique et autres.

Lors de cette réunion, consacrée à l'examen du bilan de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Agence (2017-2021) et pour passer en revue les perspectives de ses actions futures, le Chef du gouvernement a salué l'intérêt accordé par l'AMSSNuR afin d'améliorer le niveau de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire et radiologique au Maroc, conformément aux normes et aux engagements internationaux du Royaume, et en étroite coopération avec les parties prenantes aux niveaux national et international, ajoute la même source.

A cet égard, il a indiqué que le Maroc bénéficie d'une reconnaissance internationale en matière de sécurité et de sûreté dans les domaines nucléaire et radiologique, comme en témoigne sa sélection par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour accueillir son premier centre régional en Afrique, qui a été créé en 2019 dans l'objectif d'organiser des ateliers de formation afin de contribuer au renforcement des capacités des États africains en matière de gestion des urgences radiologiques.

M. El Otmani a précisé qu'en 2020, le Maroc a été désigné membre de la Commission internationale des normes de sûreté nucléaires (CNS) de l'AIEA, tandis que l'AMSSNuR a été nommée, en juin dernier, premier centre de coopération en Afrique, pour une durée de quatre ans. Cet organe a été créé pour renforcer les capacités dans le domaine de la sûreté nucléaire, aider les États membres dans l'élaboration du cadre réglementaire de la sûreté nucléaire, développer les capacités nationales et régionales, notamment dans le continent africain, ainsi que renforcer la coopération régionale et régionale dans le domaine de la sûreté nucléaire, souligne le communiqué.

Il a également réitéré, lors de cette rencontre, l'ambition du Maroc de devenir un modèle pour les usages sûrs et sécurisés des rayonnements ionisants.

Les membres du Conseil d'administration ont par la suite suivi un exposé du Directeur Général de l'AMSSNuR, Khammar Mrabit, qui a présenté le rapport d'activités pour l'année 2020 dans ses différents domaines d'intervention.

A également été présenté le bilan de mise en œuvre du plan stratégique de l'Agence pour la période 2017-2021, axé sur les objectifs stratégiques fixés dans la mise à niveau du cadre réglementaire, le renforcement du niveau de sûreté et de sûreté, la mise en place du système national de sécurité nucléaire et le plan National d'intervention en cas de situations d'urgence nucléaire ou radiologique, la communication, le développement des capacités humaines et organisationnelles, le renforcement de la coopération régionale et internationale et le suivi des expériences.

Les membres du Conseil ont discuté des différentes composantes de la présentation, ainsi que des orientations stratégiques de l'Agence pour la période 2022-2026, avant que le Conseil n'adopte, à l'issue de ses travaux, un ensemble de recommandations relatives à la gestion et à l'administration de l'Agence, conclut le communiqué.