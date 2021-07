Madagascar: Filatex se mobilise pour le don de sang

Plusieurs personnes se sont déplacées à Ankadimbahoaka.

Succès. C'est ainsi qu'on peut qualifier l'opération « Donnons notre sang, sauvons des vies » organisée par le Groupe Filatex, hier, dans ses locaux à Ankadimbahoaka. Le Groupe en est à sa 9e édition après une pause en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement. En raison de la situation sanitaire actuelle, les dons de sang se font rares au sein des centres médicaux et des hôpitaux. Plusieurs raisons bloquent les personnes entre autres la phobie du sang et des hôpitaux, le confinement, ou le manque de volonté, tout simplement.

Cette situation affecte directement les centres et la prise en charge des malades dans les services d'urgence. Par cet acte volontaire, le Groupe a tenu à renforcer son soutien au corps médical à Madagascar, durant cette situation de crise, et compte poursuivre son engagement dans le secteur de la santé.

Comme chaque année depuis environ dix ans, les collaborateurs, les familles, les connaissances ont répondu présent à cette action qui va rester la durée. Antananarivo, les besoins quotidiens sont estimés à plus d'une centaine de poches par jour, dont la moitié va aux maternités et aux urgences à cause des accidents de la route, les personnes cancéreuses et les enfants souffrant d'une leucémie.