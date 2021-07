Madagascar: Crédit bancaire - BNI Madagascar étend le "Top Chrono" aux salariés du secteur privé

La BNI Madagascar a présenté hier la campagne Top Chrono.

Crise sanitaire oblige, beaucoup de foyers sont exposés à des problèmes de trésorerie. Dans un souci de solidarité avec les citoyens, la BNI Madagascar a lancé, l'année dernière, le "Top Chrono", un crédit destiné, au départ, aux fonctionnaires.

Un crédit qui a connu et qui continue de connaître un réel engouement de la part des utilisateurs. Forte de ce succès, la banque a décidé d'étendre le crédit "Top Chrono" aux salariés du secteur privé. Une manière pour la BNI d'inviter les fonctionnaires et les salariés du secteur privé à aller de l'avant en leur permettant de réaliser leurs projets dans les meilleures conditions, après cette longue crise sanitaire.

Bouffée d'oxygène

Le crédit «Top Chrono» se distingue par sa rapidité de déblocage. « Aujourd'hui, toujours pour être solidaires avec les Malgaches, nous avons décidé de reconduire cette campagne en élargissant l'offre aux salariés du secteur privé. Adaptée à ce contexte particulièrement compliqué, cette solution bancaire illustre encore une fois la mobilisation de la BNI Madagascar en faveur de ses clients. Débloquée en un temps record, comme son nom l'indique, cette offre est conçue pour leur apporter une bouffée d'oxygène, avec un différé de remboursement de 3 mois, un taux exceptionnel de 11,9% et la possibilité d'obtenir jusqu'à 25 millions d'ariary » a expliqué, hier, lors d'une conférence de presse, Manoa Rasandinirina responsable marketing et communication de BNI Madagascar. Par ailleurs, le remboursement peut aller jusqu'à 57 mois. Une bonne option en somme pour les fonctionnaires et les salariés du secteur privé qui ont cette envie d'un crédit à déblocage rapide au terme d'un processus simple et allégé. Cette offre Top Chrono durera jusqu'au 4 septembre.

Tombola

Ce genre d'offre de crédit arrive en tout cas à point nommé quand on sait que la période de juin à août est marquée notamment par les vacances, la rentrée scolaire et autres événements familiaux qui engendrent des dépenses supplémentaires. À noter que la campagne Top Chrono est accompagnée d'une grande tombola lancée également à l'occasion de la fête de l'Indépendance, sur la période du 21 au 30 juin 2021. Le tirage qui s'est déroulé le 2 juillet dernier au siège de la BNI en présence de la police des jeux a fait trois heureux gagnants. Felana Oeliarilaza Andrianaly, cliente de l'agence BNI Antsakaviro a gagné un week-end de rêve pour deux personnes. Jocelin Emilson Rabearisoa, un client de la BNI Amparafaravola a décroché un réfrigérateur et enfin Henitsoa Barinala Rakotonirina a remporté une Smart TV de 32 pouces.