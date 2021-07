Madagascar: Région Diana - Des réseaux de bandits démantelés

Les forces de sécurité ont mis hors d'état de nuire plusieurs réseaux de malfaiteurs. Un grand coup de filet réalisé grâce à la coopération de la population.

FACE à la recrudescence du banditisme dans la région Diana, les forces de l'ordre veille au grain pour garantir un environnement sécurisé propice au développement, car ,ces derniers temps, la situation sécuritaire de cette région a été marquée par des cas d'attaques à main armée, de braquages , de cambriolages de toutes sortes, enregistrés sur certaines villes et dans certaines agglomérations de son territoire. Cet état de chose a créé une psychose au sein de des paisibles populations.

Cette fois, les dispositions et dispositifs pris ont porté leurs fruits car la gendarmerie nationale , notamment avec le concours de la police nationale et l'armée, vient de procéder au démantèlement de plusieurs réseaux de bandits de grands chemins et à l'arrestation de plusieurs malfaiteurs déférés devant les juridictions compétentes.

Dans le district d'Antsiranana-II, le bilan présenté par le lieutenant-colonel Jules Tovoson Andriantsiriniaina commandant du groupement de la gendarmerie nationale Diana , a fait état du démantèlement du réseau des « dahalo » ou voleurs de zébus qui opéraient dans les différentes communes rurales. Selon ses explications, le phénomène « tsongo nofotro » (désossement de zébus ) est actuellement maîtrisé, et le dernier cas date du 13 avril dernier.

Une fabrique d'armes

À Ambanja, les opérations de sécurisation de la population se poursuivent, suite à une récente série d'attaques à main armée.

Pour l'instant, les forces de l'ordre sont encore à la recherche des auteurs , cependant elles viennent aussi de découvrir un atelier de fabrication d'armes artisanales dans le quartier d'Ambaibo. Ainsi, elles ont agi sur la base d'informations qui leur sont parvenues de la part des habitants afin de localiser l'endroit idéal .

Lors de la perquisition effectuée chez les fabricants du 6 juin dernier, grande fut la surprise car du matériel y a été retrouvé, comprenant cinq armes à feu dont quatre pistolets automatiques et un fusil à longue portée comme fusil de chasse. En outre, nombreuses munitions, y sont trouvées sur les lieux, certaines ont déjà explosé, mais d'autres peuvent être utilisés. De plus, il y a eu des moules de fabrication d'armes et des différents outils ...

Des personnes sont déjà arrêtées dont l'épouse du propriétaire et le receleur .

Le cerveau est toujours en fuite , mais des mesures ont été déjà prises pour règlementer l'entrée et la sortie de la ville Ambanja afin de l'attraper. « Il est certain que l'existence de l'atelier du fabricant d'armes était liée à l'attaque et à la tuerie qui ont eu lieu dans le district d'Ambanja » affirme encore le colonel , tout en précisant que la victime n'arrive pas à identifier les auteurs , notamment masqués, mais les armes sont apparemment identiques à celles trouvées dans l'atelier.

Enfin, en ce qui concerne la ville d'Antsiranana, la compagnie territoriale de la gendarmerie Antsiranana, a également démantelé un autre réseau de malfrats.