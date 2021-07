Madagascar: Télé-Réalité - « Talenta Raitra » captive les téléspectateurs

Accordant toujours une grande place à la découverte de talentueux comédiens et acteurs en herbe de la région Vakinankaratra, « Talenta Raitra » continue de surprendre au quotidien depuis sa diffusion.

VOILÀ près de deux semaines maintenant que l'on a le plaisir d'apprécier la nouvelle télé-réalité de la Radiotélévision Analamanga (RTA), « Talenta Raitra », sur nos petits écrans. Un petit événement qui enchante chaque soir tous les foyers et les téléspectateurs de tous âges.

Fédérateur des jeunes talents de la ville d'Antsirabe, « Talenta Raitra » tient ainsi pleinement ses promesses, à savoir contribuer à l'émergence d'une jeune génération d'acteurs et comédiens talentueux, mais également participer activement à l'essors du cinéma malgache. Ils ont donc été une bonne quinzaine d'équipes, composées de trois à quatre candidats chacune, à avoir laissé la part belle à leur créativité pour émouvoir et surprendre le public de la RTA.

Invités à écrire et à mettre en scène une saynète d'environs 3 à 5 min, chaque équipe surprend chaque jour en faisant preuve de maîtrise, même s'il arrive que nos comédiens amateurs cabotinent encore. Le grand point de « Talenta Raitra » s'affirme aussi au quotidien comme l'authenticité des récits qu'illustre chaque équipe dans leurs saynètes. Pointant aussi bien les faits de la société que ses mauvais côtés et ses mauvaises habitudes, nos acteurs en herbe sensibilisent et émeuvent les téléspectateurs de la RTA.

Un jury au taquet

Se sentant l'âme d'un acteur ou d'un comédien de talent pouvant apporter de l'émotion, de l'énergie et une bonne dose de réalisme à une histoire, la jeunesse de la ville d'Antsirabe y fait donc preuve d'un certain engouement pour raviver la flamme du cinéma malgache. Après chaque visionnage, les comédiens sont d'abord invités à donner leur propre appréciation de leur performance face à la caméra, s'ensuivront par la suite lors de la prime de demain soir, les retours du jury professionnel. Arikomisa Randria, coordinateur et présentateur de « Talenta Raitra » confie « Il n'est pas donné à tous de pouvoir se projeter ainsi dans une carrière d'acteur, mais on ne cesse de saluer quotidiennement l'engouement et la passion dont font preuve ces jeunes comédiens en devenir ».

Cette semaine, on note par exemple la prestation de l'équipe 107 composé de Fara tiana, Anthony et Antonio qui avec « Benja no manomboka » font preuve d'un bon jeu d'acteur, ainsi qu'un effort dans la mise en scène. Le jury de professionnels composé de Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit « Dapapa » donnera ensuite sa vision sur l'évolution de chaque candidat. Les critères importants à respecter étant justement le respect du script, mais aussi le bon jeu d'acteur de chacun. Nul doute que l'invité du prime de demain soir saura aussi recadrer les candidats par son expérience.