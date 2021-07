Ile Maurice: Agressée à l'acide, elle pardonne à son époux

Nushrat* (prénom fictif) est admise depuis lundi à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos, et son état de santé s'améliore graduellement.

Dans la nuit de lundi, une violente altercation éclate avec son époux Ibrahim* (prénom fictif). Ce dernier lui reproche d'être infidèle et, hors de lui, il jette une fiole contenant un liquide soupçonné être de l'acide sur la jeune femme. L'agression se produit devant les enfants du couple. Éprouvant une sensation de brûlure à la poitrine, au menton et à l'épaule, elle se rince à l'eau avant d'être transportée à l'hôpital par son frère.

Sur son lit d'hôpital, cette mère de trois enfants avance qu'elle a beaucoup réfléchi sur sa vie et son mariage. Elle croit ainsi qu'elle a mérité cette agression. La raison, elle a été infidèle envers son époux. Ce dernier lui aurait à maintes reprises reproché ses écarts de conduite. Pas une fois, mais plusieurs fois, il a appris que Nushrat le trompait et rencontrait d'autres personnes dans son dos. Il lui parlait et lui demandait de faire des compromis car il l'aime et pour le bien-être de leurs enfants. La jeune femme acceptait, mais finissait toujours par céder. «Beaucoup fois, linn trouv moi lor telefonn, linn kone mo pe zouenn lot dimoun. Li fini par pardonn moi.»

La jeune femme de 24 ans soutient que son époux n'a jamais été violent avec elle et qu'il est quelqu'un de bien. Ils sont mariés depuis sept ans. «J'ai eu une bonne correction. Je n'ai jamais pensé à mes enfants quand je trompais mon époux, mais dorénavant mes enfants et mon époux seront ma priorité. Mon époux travaille dur afin qu'on ne manque de rien. Seki nou demande nou gagne. Mo anvi rekomans ene zoli ti lavi ek mo misie. Li kontan moi», explique Nushrat. Le jour de l'agression, son époux est venu apporter ses affaires à l'hôpital et lui a demandé de lui pardonner.

«Li pa ti panse sa pou vinn otan grav. Mo pou pardonn li, monn demann li osi pardon, parski mo bien avek li, mo bien dan mo lakaz. Monn deside pou aret avek sa bann move manier la», lâche-t-elle. Le jour de l'arrestation de son époux, mercredi, il l'aurait appelée pour lui dire qu'il l'aime. «Kan mo sorti, mo pu al get li, mo pu al kit so linz, so manze. Mo pu atann kan li retourne. Je vais aussi dire à la police que je ne souhaite pas aller de l'avant avec cette affaire», souligne cette mère de trois enfants qui ont entre cinq et deux ans. Mardi, la police de Vacoas, a arrêté Ibrahim, 35 ans. Ce dernier explique qu'il a jeté l'acide, qu'il avait acheté depuis quelque temps pour des travaux, sur son épouse après une dispute, car il ne pouvait plus supporter son infidélité. Il a comparu en cour sous une charge d'agression avec préméditation et la police a objecté à sa remise en liberté. Il devra comparaître de nouveau en cour de Curepipe, la semaine prochaine.