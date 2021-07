Cote d'Ivoire: Université de l'immobilier - La deuxième édition se tient du 27 au 31 juillet

La deuxième édition de l'Université de l'immobilier se tiendra du 27 au 31 juillet, à l'amphithéâtre du Conseil national de l'ordre des architectes. Autour du thème : « Renforcement des capacités des acteurs de l'industrie immobilière en Côte d'Ivoire : enjeux et perspectives ».

L'information a été donnée par Jean Calvin Ethien, président exécutif d'Ethsun institute, au cours d'une conférence de presse, organisée le 7 juillet à la Tour A à Abidjan-Plateau. Jean Calvin Ethien a annoncé des innovations majeures de cette édition.

Il s'agit de présenter le savoir-faire des entreprises immobilières ivoiriennes, d'offrir des formations qualifiantes à la jeunesse dans les métiers du bâtiment et travaux publics. Et de faire de la Côte d'Ivoire un hub international d'échanges et d'innovation en politique immobilière.

Pour le président exécutif d'Ethsun institute, le secteur du bâtiment et de la construction en Côte d'Ivoire doit être renforcé par une politique cohérente qui passe nécessairement par la formation et l'accompagnement des entreprises du secteur immobilier. Et d'ajouter que ce secteur est le 3e pourvoyeur d'emplois avec environ 11 000 offres par an.

Plusieurs pays sont invités à ce rendez-vous d'Abidjan. Notamment le Mali, le Niger, l'Égypte, la Guinée équatoriale, le Maroc et le Japon. Deux thèmes meubleront l'édition 2021. A savoir : « Sécurisation et célérité dans la délivrance des actes du foncier urbain », qui sera développé par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné ; et « la synergie d'action pour l'accès à la propriété immobilière ».

Pour cette édition, l'université dispensera des formations en ligne et en présentiel.

Notons que l'institut Ethsun, en collaboration avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et les principaux acteurs de l'industrie immobilière, avaient initié en 2020 la première édition de l'Université de l'immobilier afin de répondre aux différentes problématiques du secteur.