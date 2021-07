Angola: Des entités saluent les actions de lutte contre la sécheresse

Ondjiva (Angola) — L'annonce faite vendredi par le Président de la République, João Lourenço, de la mise en œuvre de trois autres projets structurants pour lutter contre la sécheresse dans la province de Cunene a été saluée par les chefs religieux et les autorités locales.

Il s'agit de la construction des barrages de Calucuve et de Ndúe, ainsi que du projet de transfert d'eau de la rivière Cunene vers les régions situées sur la rive droite du fleuve Cunene, plus précisément dans les municipalités de Curoca et Cahama.

S'adressant à la presse, à l'issue des audiences accordées le même jour par le Chef de l'État angolais à ces entités, l'effort du chef du pouvoir exécutif pour soutenir les populations touchées par la faim et la sécheresse dans la région a été reconnu.

Pour l'évêque d'Ondjiva, Dom Pio Hipunyati, la question des chantiers structurants en cours et autres, dont le démarrage est prévu en octobre, mettra fin aux souffrances de la population.

Le prélat catholique a déclaré que l'annonce de nouveaux projets apporte de la joie aux communautés qui, dans leur quotidien, sont confrontées à de graves situations de survie.

Il a indiqué que la réunion a également servi à encourager le Président de la République à continuer de lutter contre la corruption.

À son tour, le pasteur central de l'Eglise Bom Deus, Garcia Kafimana, a rappelé que le problème de la sécheresse est évident et a souligné que le manque d'eau pour la population, surtout dans les zones rurales, est un problème.

Par conséquent, il a encouragé le Président à continuer de promouvoir les actions visant à minimiser le manque d'eau pour la consommation humaine et à développer des activités pastorales et agricoles.

Quant au Roi de Kwanhama, Jerónimo Haleinge, il a salué les actions de l'Exécutif en vue de résoudre les problèmes des populations de la province de Cunene, qui sont fondamentalement aux prises avec le manque de nourriture en raison de la sécheresse qui continue de dévaster le Province.

João Lourenço a également reçu le chef coutumier de Curoca, épicentre de la sécheresse à Cunene, Joaquim Mutila, dont il a entendu les inquiétudes concernant le manque d'eau, qui nuit à la fois à la population et au bétail, principale richesse de la communauté.

Il a dit que la construction de puits dans les communautés ne sert qu'à atténuer l'impact de la sécheresse, c'est pourquoi ce n'est pas la meilleure solution, puisque le problème vient du manque de pluie.

« Au nom de la communauté de Curoca, nous devons remercier l'annonce du projet de transfert d'eau de la rivière Cunene au siège de la commune d'Oncócua, afin que la communauté puisse produire de la nourriture pour sa survie », a-t-il souligné.

Dans la classe d'affaires, Francisco Lumbamba et António Kachimane ont exprimé des inquiétudes concernant l'appui au microcrédit et aux producteurs, avec l'amélioration des routes d'accès et de la ligne de transmission électrique vers les grandes zones productives de Calueque, Calonga et Canganda.

De son côté, le directeur de l'Institut polytechnique d'Ondjiva, Paulino Adriano, s'est inquiété du manque de transports et de la nécessité d'augmenter les cours, dont la mise en œuvre passe par la construction d'un campus universitaire ou l'agrandissement de la structure actuelle.

Il a révélé avoir reçu des garanties que le problème sera résolu par le gouvernement central, avec la possibilité de construire une infrastructure décente pour l'enseignement supérieur dans la province.