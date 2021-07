Angola: La "famille" du football déplore la mort de David Dias

Luanda — Les agents sportifs de tout le pays sont consternés par la disparition physique de l'entraîneur de football du Recreativo de Caála de Huambo, David Dias, survenu jeudi à Luanda, des suites de maladie.

Des entités collectives et singulières liées au football et non seulement s'associent à la douleur du club et des membres de la famille, exprimant leurs condoléances à travers des messages ou des déclarations, dans lesquelles elles soulignent les qualités de l'entraîneur qui en 2010 a conduit Caála à la deuxième place du championnat national de football de première division

La Fédération Angolaise de Football (FAF) regrette le décès de la personne qu'elle considère comme un professionnel qui, tout au long de sa carrière, a toujours joué son rôle de manière exemplaire, en plus de le faire sur le terrain en tant que joueur.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès vendredi, à Luanda, l'instance dirigeante du sport exprime ses regrets, une procédure également suivie, dans la province de Moxico, par l'Association des entraîneurs de football d'Angola (ATEFA).

"En ce moment de consternation, la FAF exprime publiquement à la famille endeuillée, au club, aux supporters et aux amis du défunt ses plus profonds regrets pour la mort d'un si illustre monsieur", lit-on dans le document.

À son tour, le président du club, Horácio Mosquito, a décrit David Dias comme un être humain « exceptionnel » qui a donné beaucoup de joie à l'équipe du Plateau Central.

Le responsable des sports de la province de Huambo, Jeremias Chissanga, l'a considéré comme un « excellent » sportif, dont les exploits en tant qu'entraîneur seront marqués à jamais dans les annales du football angolais, qui selon lui est plus pauvre avec cette perte.

« Le pays, notamment la province de Huambo, avec laquelle il avait des liens depuis plus de 10 ans, perd, car l'histoire du football dans le plateau central passe forcément par le défunt qui laisse un grand vide difficile à combler », a-t-il déclaré à l'ANGOP.

Il a défendu la nécessité de perpétuer la mémoire du coach nommant une infrastructure du club avec son nom.

Agé de 51 ans, David Dias, en plus de Caála, a dirigé Progresso de Sambizanga et en tant que joueur il a joué dans le football portugais, où il a représenté la Juventude de Lisboa et le FC Torriens, après avoir participé à certains matchs de l'équipe nationale angolaise dans la campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 1996.

L'entraîneur laisse l'équipe à la 6e position de l'édition en cours du Championnat national de football de première division « Girabola2021 », avec 40 points, à trois journées de la fin de la compétition.