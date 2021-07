Angola: João Lourenço constate la construction du projet de lutte contre la sécheresse

Ondjiva (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, s'est informé samedi, de l'avancement des travaux de construction du système de captage d'eau sur la rivière Cunene, l'un des quatre projets structurants conçus par l'Exécutif pour lutter contre la sécheresse.

Évalué à 44 milliards 358 millions 360 mille 651 kwanzas, le projet, en construction depuis un an, a une exécution de 33,78 %par an, avec une prévision d'achèvement pour février 2022.

Expliquant le déroulement des travaux au Chef de l'Etat, le directeur général de l'Institut national des ressources hydrique (INRH), Manuel Quintino, a précisé que le projet est divisé en deux lots, le premier comprenant la construction du captage sur la rivière Cunene du système de pompage, le pipeline pressurisé, le canal ouvert de Cafu à Cuamato et 10 puits souterrains.

Il s'agit de l'exécution du captage dans le lit de la rivière Cunene, y compris la structure de la prise d'eau, les vannes, les grilles et autres moyens associés, la station de pompage, équipée de deux pompes actives et d'une réserve. Il comprend également une conduite sous pression, d'une longueur de 10 km, entre autres équipements.

Le deuxième lot porte sur la construction de deux conducteurs, qui partent de l'ouvrage de dérivation de l'écoulement du chenal conducteur général, c'est-à-dire le chenal conducteur Ouest, qui va de Kumamato à Ndombondola, sur une longueur de 55 kilomètres, et le Conducteur de la Manche Est, qui part de Cuamato à Namacunde, avec environ 53 kilomètres. ~

Il intègre les canaux revêtus de béton et l'ensemble des ouvrages et organes hydrauliques complémentaires, tels que siphons, organes de structure et de régulation, prises d'eau/abreuvoirs, voie de service, passages supérieurs et passages piétons, ainsi que des équipements de sécurité pour les personnes et les animaux.

A Cafu, où le captage est en cours de construction, après nettoyage de la zone, la Station de pompage, la chambre d'aspiration et la prise d'eau ont été marquées et excavées, en plus de l'ouverture du canal d'approche, pour la fondation de la station de pompage et de coffrage pour l'application du béton de nettoyage.

De l'acier a également été déchargé sur le chantier. Quant au tracé du Canal Conducteur Général, les bases ont déjà été posées pour la mise en œuvre des structures de la centrale à béton, entre autres actions.

Les travaux du lot 2 ont permis d'achever le déblaiement et le nettoyage des conducteurs Ouest (Cuamato/Ndombodola), tandis que sur le corridor Est (Cuamato/Namacunde) 27 kilomètres sur les 53 prévus ont été déblayés.

Les actions de démarcation et d'implantation des puits ont été réalisées à l'ordre de 70 pour cent. Globalement, dans le lot 2, il y a 28 pour cent d'exécution physique et financière.

Initialement, la station de pompage tirera deux mille litres d'eau par seconde de la rivière Cunene.

La station de Cafu est déjà conçue avec une vision d'avenir, c'est-à-dire que bien que les projets Jamba ya Mina et Jamba ya Homa ne soient pas encore construits, les conduites sont dimensionnées pour pouvoir transporter les six mille litres par seconde.

Plus de solutions contre la sécheresse

Pour lutter contre la sécheresse, qui touche cette année 514.800 personnes, le Président João Lourenço, en visite dans la province de Cunene depuis vendredi, a annoncé, le même jour, le démarrage de la construction des barrages de Calucuve et Ndúe en octobre.

A la même période, selon le Chef de l'Etat, qui s'exprimait lors d'une réunion avec des membres du Gouvernorat de Cunene, le projet de récupération des digues et seuils existant dans la commune de Curoca, à 334 kilomètres de la ville d'Ondjiva (capitale de la province) commencera.

Pour lutter efficacement contre la sécheresse, il a également informé le démarrage, l'année prochaine, du projet de transfert d'eau vers les régions situées sur la rive droite du fleuve Cunene, notamment les sièges municipaux de Cahama, Oncocua et Chitado, ainsi que la réhabilitation du réservoir Cova do Leão.

João Lourenço a dit qu'il s'était rendu à Cunene pour dire que les contraintes financières qui existaient pour le démarrage de ces travaux sont terminées et qu'à partir de 2023, lorsque les projets seront achevés, les souffrances de la population et des animaux prendront fin.