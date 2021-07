Angola: La galerie Jahmek Contemporary Art remporte le prix Opening

Luanda — La galerie angolaise Jahmek Contemporary Art a remporté le Prix Opening, avec l'installation "Hope As A Praxis" de Sandra Poulson et "How to Make A Mud Cake" d'Helena Uambembe.

Le prix place la galerie en ex aequo avec la galerie turque The Pill comme meilleur stand de cette section, à la foire d'art, Arco Madrid 2021.

« Hope As A Praxis », installation de Sandra Poulson, explore l'utilisation et la symbologie des chaises en plastique connues sous le nom de « espera condição».

Le projet se concentre sur la pratique de continuer à espérer comme ressource essentielle à la survie, dans un contexte socioculturel et historique où la planification à long terme reste un défi central.

L'installation comprend 17 itérations de chaises en train de casser. Les chaises sont en tissu satiné vert et ont été façonnées, cousues et durcies sur la base de la chaise en plastique. « Hope As A praxis » reconnaît également le sentiment central qui relie le présent et le futur - l'espoir - et comment cet espoir est pratiqué dans le regard de l'individu vers une réalité meilleure.

Dans la compréhension de Poulson, en tant qu'Angolais, l'avenir a toujours été de créer là où il y en a, là où il n'y en a pas assez. « Peut-être est-ce une réaction au sentiment collectif que l'infrastructure n'est pas assez solide, ou peut-être qu'elle n'existe pas, tout comme les chaises en plastique sont éphémères dans leur forme d'origine, elles le sont définitivement dans leur forme cassée. Peut-être qu'une partie de la compréhension des orientations futures consiste à apprendre ensemble à juxtaposer des chaises cassées et à en faire une beaucoup plus forte », a déclaré la créatrice.

« How To Make Mud Cake », d'Helena Uambembe, montre comment la migration forcée d'éléments du 32e bataillon d'Angola vers l'Afrique du Sud a un impact physique et spirituel sur la lutte pour la terre.

"L'analogie est faite avec l'ère postcoloniale, les répercussions d'un Angola indépendant et l'idée de liberté", souligne-t-elle.

Du point de vue de la créatrice, les avertissements imprimés sur le sac sont une métaphore des avertissements d'allergènes contenus dans les boîtes de nourriture et sont de véritables conséquences d'années de colonialisme, d'invasion, de perturbation de la vie des autres et sont couverts par des jeux pour enfants.

Jahmek Contemporary Art se présente comme une plateforme/galerie qui, à travers sa programmation d'expositions, favorise le dialogue et la réflexion critique autour de l'expression artistique visuelle de Luanda, à travers le travail produit par les artistes qu'elle représente, tant dans le panorama national que transfrontalier.