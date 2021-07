Angola: La Sonangol lance un appel d'offres public pour investir dans la raffinerie de Lobito

Lobito (Angola) — Les candidats à l'appel d'offres public pour l'investissement dans la raffinerie de Lobito (Benguela), lancé vendredi dans cette ville, ont quatre mois pour présenter leurs propositions à la Société Nationale de Carburant (Sonangol), a appris l'ANGOP.

Lors de la présentation des règles du concours, le directeur de stratégie et gestion de portefeuille de l'entreprise, Hélder Nuno Lisboa, a annoncé que, parmi les conditions de participation au concours, il y a la capacité financière et technique de l'entreprise et un historique en termes d'investissements dans des projets similaires.

Dans son discours, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a révélé que la Sonaref, avec une production quotidienne de 200 000 barils, aura la capacité d'absorber huit mille emplois directs et indirects dans la phase de construction et plus de quatre milliers dans la phase de production, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage.

Il a expliqué que le pays importe 80% du carburant et pour inverser ce scénario, l'Exécutif travaille à la transformation du pétrole brut, dans le cadre du plan national de développement 2018/2022, qui inclut la raffinerie de Lobito.

Le gouvernant a également ajouté que l'économie dans le secteur de la transformation par les minerais, sans préjudice du secteur du commerce et de la prestation de services, a dans ce projet une garantie de stabilité dans ses activités, augmentant ainsi la productivité et l'efficacité économique nationale.

«Entre en lice pour la construction de cette raffinerie est un défi qui en vaudra la chandelle, compte tenu des possibilités de réussite », a assuré le ministre.

À son tour, le gouverneur Luís Nunes a exprimé sa satisfaction, affirmant que la réalisation de ce projet est un facteur d'une importance capitale qui entraîne non seulement une augmentation du volume d'affaires pour la province, mais essentiellement une grande opportunité d'emplois, en particulier pour les jeunes.

Il en a profité pour lancer un appel au futur lauréat du concours, pour donner la primauté à la main-d'œuvre locale, car elle permettra d'améliorer les conditions de vie des populations.

« Notre province a un potentiel économique énorme et des caractéristiques qui favorisent le développement de l'industrie, du commerce et des transports, et pour cette raison, nous avons dans ce projet un autre catalyseur de progrès, non seulement dans la province, mais aussi dans la région », a-t-il souligné.

Les activités de la raffinerie de Lobito sont paralysées depuis 2016. Jusqu'à présent, en plus de l'étude de faisabilité économique, le dragage de la baie de Lobito, la préparation des terrasses, le pipeline routier pour charges lourdes et certaines infrastructures de soutien ont été réalisés.

L'Angola, bien que pays producteur de pétrole, ne possède qu'une seule raffinerie et recoure à l'importation de carburant, étant en cours la construction de nouvelles raffineries à Cabinda, Soyo et Lobito, ainsi que la modernisation et l'optimisation de la raffinerie de Luanda.

En 2019, l'Angola avait déboursé 1,7 milliard de dollars pour importer trois millions de tonnes de carburant.