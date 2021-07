Madagascar: Messages de solidarité - Ne baissons pas la garde

Malgré le net recul du nombre de nouveaux cas ainsi que celui des formes graves, la Covid-19 n'est pas totalement annihilée. Il faut donc rester vigilant et continuer d'appliquer les gestes barrières. C'est d'autant plus vrai que le variant Delta se trouve déjà dans les îles voisines.

Ratovonar Larissia fondatrice et gérante du Pole Studio (studio de ports aériens)

La pandémie est sans doute la surprise qui a chamboulé plusieurs vies. J'ai perdu mon travail au début de la crise sanitaire car mon domaine a été le plus touché. Il m'a fallu rebondir très rapidement, parce que comme tout le monde, mes charges et mes responsabilités, quand à elles n'ont pas attend ! C'est ainsi que j'ai eu l'idée de faire de ma passion mon activité, pour rendre ludique la vie de tous les jours, pour moi et touts mes élèves. La crise nous a forcé à remodeler et à revoir notre façon de travailler, de consommer, mais surtout à voir plus grand que notre confort. La crise nous a aussi permis d'aller vers l'autre, et nous fait comprendre qu'en temps difficile, il vaut mieux avancer ensemble que seul.Je pense qu'il faut en tirer les meilleures leçons. C'est sur ces mots que je nous souhaite tout le courage du monde..

Johanna Sam étudiante en management et développement d'entreprises

Tout a changé depuis l'arrivée de cette pandémie. Une révolution qui n'est forcément pas positive, cependant que nous devrions orienter afin qu'elle puisse l'être. De ce fait, permettons-nous de nous retrouver durant cette crise sanitaire : prenons le temps de nous ressourcer, faisons-nous plaisir tout en faisant attention, prenons tout simplement le temps pour nous mêmes. C'est le moment d'apprendre à mieux nous connaître, puis de savoir ce que nous voulons réellement à court et long terme. Après tout, qui pourrait le faire à notre place ? Less is More . Let it Be Stay Focus and Never Give Up.

SADJAOUDINE Myriam Rédika ( étudiante en entrepreneuriat et gestion de projet à l'université d'Antananarivo)

Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. Nous vivons dans une situation pénible par rapport à cette crise sanitaire. Malgré cela, n'oublions pas de remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Focalisons-nous sur le côté positif de cette situation. Ne laissez pas écouler une seconde de plus à se plaindre car le temps est précieux, et chaque seconde vaut de l'or. Profitons-en pour nous développer. Les jeunes entrepreneurs ne reculent devant rien. Ils essaient de s'adapter à la situation en créant des initiatives répondant au contexte. Cette crise est donc l'occasion de repenser au monde d'après. Affectueusement. Tous mes encouragements pour une guérison rapide pour ceux qui sont en cours de traitement..

Chen Kuo Hsiang Yves (Fonctionnaire au sein d'une ambassade)

Arrêtons de ne voir que les cotés négatifs des choses, arrêtons d'être pessimiste. Regardons plutôt vers l'avenir en essayant de toujours faire de notre mieux, n'attendons pas que les autres fassent les choses à notre place, prenons les devant. Dans cette lutte, restons unis, respectons les consignes et les gestes barrières. Restons toujours vigilent pour éviter une rechute. Ensemble, mains dans la main pour un meilleur lendemain. Protégeons-nous et protégeons les autres.

Nofy Rajernerson, Artiste photographe et organisatrice évènementielle, co-fondatrice de Mim'SARY

Cette pandémie est un tournent pour chacun d'entre nous, entre autres le domaine de la photographie et de l'évènementiel qui est grandement touché. En revanche, la situation nous a permis de se remettre en question et surtout de voir en face toute une éventualité de combat afin de faire naître de nouveaux projets. On va dire que, du point de vue plus positif que négatif qu'on le vit, cette période est une planification d'un nouveau départ et une opportunité d'avoir une belle énergie. Soyons positif ! Un très bon courage à tout ce qui nage dans l'entrepreneuriat, et à tous les autres secteurs aussi, ne baissons pas les bras, ce qui est certain c'est qu'il faut s'adapter à la situation et faire attention à nous. Un nouveau potentiel de travail s'annonce, on doit toujours aller de l'avant.

Faneva Raharimanantsoa GoTeach Manager Africa & Head of Corporate Social Responsibility DHL International Madagascar

Pour nous qui travaillons dans le domaine social actuellement (ministères, association, ONG, entreprises, etc.), le moment de la pandémie est le moment où l'on a besoin encore plus de nous. Trop de personnes ont souffert physiquement, mentalement, économiquement à cause de cette pandémie. Nous étions, nous sommes et nous serons encore au front pour les aider. Je vous remercie pour ce que vous faites chaque jour, pour votre engagement et votre volonté à leur donner de l'espoir. Vous êtes des héros et en étant l'être, nous ne pouvons pas baisser les bras. J'espère que vous demeuriez aux côtés des personnes vulnérables pour les soutenir. Gardez-vous en bonne santé, prenez-les dispositifs nécessaires pour cela ! Nous avons besoin de vous, le monde a besoin de vous.