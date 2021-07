Madagascar: Lutte contre le kere - Les engagements de Tolagnaro consolidés

Cent quarante-et-un. Voilà le nombre de projets que l'État compte engager dans le Sud. Des projets structurants pour «changer l'histoire», de cette partie du pays, comme il a été affirmé lors du colloque pour l'émergence du Sud, à Tolagnaro, le 11 et 13 juin.

Selon le rapport du Conseil des ministres, les détails du plan d'exécution des cent quarante-et-un projets pour l'émergence du Sud ont été discutés durant la réunion hebdomadaire de l'Exécutif, au palais d'État d'Iavoloha, mercredi. Cent-quarante-et-un projets répartis en treize axes, qui ont été érigés par Andry Rajoelina, président de la République, en «Velirano», pour le Sud. À s'en tenir au communiqué de la présidence de la République, l'État réaffirme ses «engagements», pour le relèvement du Deep South.

«C'est la première fois qu'une administration s'engage à transformer complètement cette partie du pays», affirme la missive rapportant les points saillants du Conseil des ministres. Près d'un mois après le colloque de Taolagnaro, toutefois, l'opinion publique, surtout ceux qui souffrent quotidiennement du kere trépignent d'impatience quant à la concrétisation des Velirano pour le Sud. À la lecture du communiqué, les premières actions concrètes seront palpables «d'ici quelques mois».

S'agissant du Sud, le défi qui se présente à l'État est colossal. À Tolagnaro, il a été souligné qu'il s'agit, non seulement de «mettre un terme au Kere», qui y sévit depuis des dizaines d'années, mais aussi de transformer le visage de cette partie du pays par le biais d'actions de développement durable. Sur les cent-quarante-et-un projets à concrétiser dans le Sud, certains sont déjà en cours ou terminés.

Redevabilité

Au regard de la liste des projets, rappelée en Conseil des ministres, mercredi, cependant, beaucoup reste à faire. Dans les Velirano pour l'émergence du Sud, des projets ambitieux et de grande envergure sont prévus. Il y a la construction de pipelines pour approvisionner en eau les localités touchées par la sécheresse, principale cause du Kere. Il y a aussi la réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (RN13), et de la RN10, entre autres. Sur le plan énergétique, l'État construit des centrales solaires photovoltaïques à Mangily et Anakao. «Des parcs solaires seront installés dans tous les districts du Sud», renchérit le communiqué du Conseil des ministres.

La mise en place de parc industriel dans cette partie du pays est, par exemple, remise sur le tapis. Un projet déjà dans les tiroirs de l'administration depuis quelques années. Comme il a été indiqué à Tolagnaro, le communiqué du Conseil des ministres rapporte qu'une partie des projets sera financée sur fonds propres de l'État et une partie sera soutenue par les Partenaires techniques et financiers (PTF), tels que la Banque mondiale et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Les appels à la mobilisation internationale pour venir en aide aux victimes du Kere se multiplient, pourtant. Dernièrement, c'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui a alerté sur la situation sur son compte Twitter. Il met en lumière le fait que «ces personnes qui n'ont rien à voir dans les causes de la crise climatique sont en train d'en payer un lourd tribut», regrette-t-il.

Les réponses d'urgence dans le Sud sont nécessaires pour sauver des vies. Selon le Conseil des ministres, une réunion hebdomadaire sur le sujet se tiendra dorénavant. Seulement, les dizaines d'années de répétitions et aggravations du Kere témoignent que les aides d'urgence ne suffisent plus. Qu'un soutien fort et constant au développement durable est nécessaire. Un axe sur lequel les partenaires internationaux devraient être actifs au nom de la redevabilité face à leurs dettes écologiques.