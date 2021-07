Cote d'Ivoire: Effondrement d'immeubles à Abidjan - Evariste Gnizako, professionnel du BTP propose des solutions

Au cours d'une rencontre avec la presse, le professionnel en bâtiment est revenu sur les causes de ce phénomène et a proposé des solutions.

Les récents effondrements d'immeubles dans la capitale économique ont inquiété les populations et même les autorités au plus haut niveau. Sur la question, un des professionnels en Btp, Evariste Gnizako, rencontré le 7 juillet, s'est prononcé sur les causes de ce phénomène avant d'apporter des solutions. C'était à son cabinet, à Cocody les Deux-Plateaux.

Pour celui qui a passé une bonne partie de sa carrière à trouver des solutions à ce phénomène, les causes de ces effondrements sont de plusieurs ordres. « On peut citer le manque de suivi, l'absence d'études. Il y a aussi le fait que tous ceux qui envisagent construire, ne vont pas vraiment vers les personnes ressources. C'est-à-dire les professionnels comme les architectes, les ingénieurs en bâtiment, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études techniques, les bureaux d'études géotechniques... », a-t-il indiqué.

Il déplore le fait que les propriétaires d'immeubles fassent du maçon l'ingénieur, le technicien, l'architecte de leurs bâtiments. Les résultats déplorables auxquels l'on assiste sont dus, selon lui, au fait que beaucoup de ceux qui veulent construire, brûlent toutes les étapes.

Les matériaux peuvent constituer une source du problème, mais ils ne sont pas un facteur vraiment important en tant que tel. « Le vrai problème est un manque de suivi », regrette-t-il.

Pour lui, si le phénomène a diminué ces derniers temps, cela est dû au fait que les gens ont beaucoup peur des réactions du gouvernement. « Il fallait vraiment que tous ces phénomènes se produisent pour que les gens comprennent l'importance des études avant toute construction », affirme-t-il.

Comme solutions, il propose la sensibilisation. Il faut que toutes les personnes qui veulent construire aillent, selon lui, vers les structures compétentes. « Aujourd'hui, tout le monde veut faire du Btp parce qu'on se dit qu'on peut se faire de l'argent. Je conseille donc d'aller vers les structures compétentes négocier pour être sûr de se faire accompagner. Le reste suivra », pense-t-il.

Sa vision et son souhait pour l'immobilier en Côte d'Ivoireest que chaque ivoirien ait son propre toit construit dans les règles. Aussi demande-t-il à l'Etat de subventionner les intrants qui entrent dans la construction.

« Il faut que l'Etat revoit les coûts des matériaux et se penche sur cette situation pour permettre aux Ivoiriens d'avoir au moins un toit. Car, ce n'est pas aisé de s'acheter une maison aujourd'hui. Même se loger déjà n'est pas facile. Je tire mon chapeau aux personnes qui décident de construire. Rien que le terrain nu coûte cher. Ajouter à cela les longues démarches administratives pour acquérir les documents. Quand on sort de toutes ces tracasseries, on comprend les propriétaires de maisons. S'il y avait des facilités, ce serait salutaire », a-t-il conclu.