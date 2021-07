Sénégal: Financement - Un single pour soutenir les actions du partenariat mondial pour l'éducation

L'artiste, Youssou Ndour, s'associe à des stars mondiales pour « Raise your hand» (lève la main), un hymne à la gloire de l'éducation. Une initiative du Partenariat mondial pour l'éducation (Pme) dans sa campagne de financement de ce secteur.

Les artistes Youssou Ndour, Teni the Entertainer, Reekado Banks, Nomcebo Zikode et le London Gospel Choir sortent, aujourd'hui, le titre « Raise Your Hand » (lève la main), un hymne à la gloire de l'éducation en soutien au Partenariat mondial pour l'éducation (Pme). Selon un communiqué de presse, « Raise Your Hand » réunit des artistes de cinq pays et parlant plusieurs langues qui unissent leurs voix à travers cette chanson pour inspirer et mettre en avant l'action mondiale pour garantir l'éducation de tous les enfants. «Le titre s'ouvre sur un discours poignant du rappeur Moinina, (alias David Moinina Sengeh, par ailleurs Ministre de l'Éducation de la Sierra Leone) et les stars de l'afro-pop Reekado Banks, Teni the Entertainer et Nomcebo Zikode (du célèbre tube « Jerusalem ») portent haut la voix de la jeunesse d'aujourd'hui, pleine d'espoir et déterminée, tandis que la voix immédiatement reconnaissable de Youssou Ndour rappelle, à travers ses paroles, l'urgence d'agir », explique-t-on.

«Produite avec le soutien de la DC Talent Agency basée à Lagos, au Nigeria, ce mélange kaléidoscopique de rythmes estivaux ne laisse personne indifférent et s'apparente, à la fois, à une sorte de remède et un cri d'alarme face à la situation désastreuse de l'éducation dans le monde », renseigne le document. «Une solidarité mondiale est nécessaire si nous voulons réussir à reconstruire un meilleur avenir pour nos filles. C'est pourquoi, je lève la main pour le Partenariat mondial pour l'éducation (Pme) et pour le financement de l'éducation », a déclaré Youssou Ndour. « Les jeunes, les filles en particulier, doivent être conscients du monde qui les entoure et utiliser ces connaissances pour s'autonomiser et s'outiller pour l'avenir. C'est pourquoi ce projet me tient à cœur car, je veux l'utiliser comme un moyen de mettre davantage en lumière l'importance de l'éducation dans notre société », a confié Teni the Entertainer. David Moinina Sengeh, Ministre de l'Enseignement de base et des Enseignements secondaires de Sierra Leone, rappelle, dans le document, que « tout au long de l'année dernière, la Covid-19 nous a rappelé que nous devons repenser ce qu'est une éducation de qualité et la réorienter vers la créativité et l'innovation ».

Soutenue par Naomi Campbell, Michelle Obama et Didier Drogba, la campagne de financement du Pme, « Lève la main » vise à collecter, au moins, 5 milliards de dollars pour transformer l'éducation des enfants les plus vulnérables du monde. Au cours des cinq prochaines années, ce financement aidera à scolariser 88 millions de filles et de garçons de plus et permettra à 175 millions d'enfants d'apprendre.