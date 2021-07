Tunisie: Coupe de la CAF - Les Lions du Djurdjura prêts à croquer les Aigles de Casablanca

La JS Kabylie joue ce samedi soir à Cotonou la finale de la Coupe de la CAF face au Raja de Casablanca.

Auteurs d'un parcours presque sans faute, les "Canaris" ne sont plus qu'à 90 minutes d'un exploit retentissant, alors que personne ne s'attendait à les voir arriver au dernier stade de la compétition. La JSK a toutes les chances de gagner et d'accrocher à son maillot une 8e étoile, la 7e africaine. L'équipe est en effet sur une courbe ascendante et a montré jusque-là de belles choses, développant un football attrayant et efficace.

« C'est avant tout le match des joueurs. Ce sont eux qui vont livrer bataille, a confié Denis Lavagne. C'est un match indécis et qu'il se jouera sur un rien. Je suis heureux de voir cette jeune équipe faire ce qu'elle a fait jusque-là. Toutefois je pose la question à ceux qui n'avaient pas cru en elle et parier un seul sou sur groupe. Un groupe qui a bataillé dur. Et le mérite revient tout d'abord à lui ».