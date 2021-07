Maroc: Amir El Haddaoui - « On est très déterminé donc on espère ramener cette coupe chez nous au Maroc »

Au stade de l'Amitié à Cotonou, Amir El Haddaoui et ses coéquipiers affrontent ce soir la Jeunesse Sportive de Kabylie en finale de la Coupe de la CAF.

Le Raja Casablanca endosse son costume de club marocain le plus titré d'Afrique pour disputer samedi la finale de la Coupe de la CAF face aux Algériens de la Jeunesse sportive de Kabylie. Sur la pelouse du stade de l'Amitié à Cotonou, les Verts disputent leur deuxième finale dans la compétition sous la formule actuelle, après celle remportée en 2018 face à l'AS Vita Club.

Soulever une troisième Coupe de la Confédération, c'est le souhait du RCA. Pour le jeune gardien de but, Amir El Haddaoui, toutes les conditions sont réunies pour y arriver. « Toutes les conditions sont réunies pour remporter cette finale. Les gars sont concentrés, on est prêts tactiquement, physiquement, techniquement. On est très déterminé donc on espère ramener cette coupe chez nous au Maroc », a déclaré le Marocain.

Pour l'histoire et pour le palmarès, les hommes de Lassaad Chabbi sont prêts à tout donner. « Les finales, on en joue pas tous les ans, sauf si le sort fait qu'on en joue. Dans une carrière de joueur, il faut tout donner. Les trophées remportés dans la carrière d'un joueur, c'est tout ce qui reste après. Plus il y a de finales, plus il y a d'histoires, plus il y a de palmarès », a conclu El Haddaoui.