Tunisie: Coupe de la CAF - « On est là pour gagner », prévient le Raja à la JS Kabylie

C'est ce soir au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou que se déroulera la finale de la Coupe de la CAF, entre la JSK et le Raja.

Après quelques mois de son arrivée à la tête du Raja Casablanca, l'entraineur tunisien Lassaad Chebbi aura l'occasion ce soir de remporter son premier titre continental. Au stade de l'Amitié à Cotonou, la formation marocaine affrontera ce soir les Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie en finale de la Coupe de la CAF. Le Raja de Casablanca est bien déterminé à revenir du Bénin avec le sacre de la Coupe de la CAF. Une mobilisation tous azimuts est opérée par ses différentes composantes pour relever ce challenge.

« On a préparé notre match, on est là pour gagner. C'est bien que le match final c'est 50-50, mais on va tout faire pour gagner notre match. Le Raja a gagné beaucoup de matchs. Ils ont gagné trois fois la Champions League, ils ont gagné deux fois la coupe de la CAF, donc les joueurs ont beaucoup d'expérience. Ce samedi c'est un match derby et on fera tout pour essayer de gagner notre match », a déclaré l'entraineur des Verts de Casablanca.

Si le technicien tunisien est fier d'être à cette finale avec les Aigles Verts, il est aussi content que ce match décisif se joue en une seule rencontre. « Moi j'étais pour qu'on joue comme en champions League en Europe où on doit jouer un match parce qu'en un match, il n'y a pas que quand tu encaisses un but ça fait deux donc c'est une bonne idée et j'espère qu'il reste », a-t-il fait savoir.