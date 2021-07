Ile Maurice: Accès à la presse et aux avocats interdits à la BRC - L'excès de zèle d'un policier dénoncé

Une plainte a été adressée au Master and Registrar le jeudi le 8 juillet par un avocat, qui a été catégoriquement interdit l'accès à la salle d'audience de la Bail and Remand Court (BRC), la veille. En effet, il s'agit d'un policier posté au Registry de la Bail and Remand Court qui a été pointé du doigt pour son manque de professionnalisme et son excès de zèle est dénoncé par plus d'un.

L'homme de loi se trouvant à la New Court House qui abrite la BRC, a été refusé, plus d'une fois l'accès à la salle d'audience alors qu'il devait représenter un suspect devant la magistrature. «Lorsque je viens en Cour, je décline mon identité et indique la raison de ma présence à ce policier qui sort de sa salle de 'Registry' pour se mettre juste devant moi, avant de me barrer la route. Je lui ai expliqué la raison de ma présence mais en vain.»

Idem pour cette journaliste qui s'est rendue en Cour mercredi afin d'assister à une séance. «Ce même policier à qui j'ai décliné mon identité, me refuse l'accès à la salle. Du coup, j'ai dû solliciter le policier responsable des allées-venus en Cour qui m'a permis de circuler.» Même son de cloche du côté d'un policier qui a reçu une convocation en tant que témoin en Cour.

Sollicité, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, estime que dans les cours de justice, les journalistes pourront exercer leurs fonctions librement «Quand on parle du public, cela veut insinuer les membres des familles qui aiment marquer leur présence, des courtiers des avocats qui profitent qu'un procès soit pris pour chercher des clients ou des membres du public qui souhaitent tout simplement suivre une affaire en cour,» nous indique-t-on.

De ce fait, le SC persiste et signe pour dire qu'il n'y a aucune loi qui évoque l'accès des journalistes dans les cours de justice. «If you hold a press card, you are not a member of the public or a mere busybody or interloper,» poursuit-il, qui estime que la presse devrait d'autant plus être admise afin qu'elle puisse rendre compte au public de ce qui se passe.