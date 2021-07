Ile Maurice: Réouverture des frontières - Cartes de couleur et couloirs dédiés à l'aéroport

Maurice ouvrira partiellement ses frontières le 15 juillet, dans cinq jours. L'ouverture totale est prévue en octobre, si toutes les conditions sanitaires sont réunies. Un document d'AML-ATOL (Airports of Mauritius Ltd et Airport Terminal Operations Ltd) sur la réouverture des frontières, envoyé aux différents partenaires de l'aéroport présente les détails sur la fréquence des vols et le protocole sanitaire au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, à Plaisance.

A l'arrivée et au départ, Air Mauritius va opérer des vols vers Charles de Gaulle à Paris, vers Bombay en Inde, Johannesburg en Afrique du Sud et les liaisons inter-îles, soit vers Rodrigues et l'île de La Réunion. Les autres compagnies aériennes lui emboîtent le pas, avec Emirates qui va opérer deux vols. Air Austral, Turkish Airlines et Saudi Airlines vont démarrer leurs vols sur Maurice dès le 15 juillet. Air Seychelles, la compagnie madrilène Evelop, Air France et British Airways, voleront dans nos cieux dès la première semaine d'août. Air Madagascar et Corsair ont programmé des vols début septembre. La compagnie Condor va atterrir à Maurice le 2 octobre. En revanche, aucune information sur les vols exploités par South African Airways, Eurowings, Comair et Kenya Airways.

Le protocole pour l'arrivée des passagers fera la distinction entre les Resort Passengers (vaccinés) et les Quarantine Passengers (non-vaccinés). Ils seront dirigés vers deux couloirs sanitaires différents pour rejoindre leurs hôtels. Ils auront des cartes de couleur pour distinguer dans laquelle des deux catégories ils se trouvent.

À l'arrivée, ils seront soumis à la prise de température, un contrôle à l'immigration et un au comptoir sanitaire pour un test PCR. Les cas suspects seront isolés et pris en charge par le ministère de la Santé.

Ils récupéreront ensuite leurs valises et passeront par le couloir de la douane. Ceux qui vont en quarantaine seront véhiculés sous l'autorité du ministère de la Santé vers leurs centres. Tandis que les vaccinés pourront voyager à bord des navettes des tour-opérateurs organisées à l'avance.

Les deux catégories de passagers doivent avoir fait leurs réservations au préalable. Si les vaccinés peuvent profiter de la plage, des activités nautiques de l'hôtel, ils seront soumis à des tests PCR au jour 7 et au jour 14, avant de pouvoir intégrer la communauté pour visiter l'île. Le 1er octobre, à condition que le touriste soit vacciné, un test PCR de 72 heures lui sera suffisant pour visiter le pays.

Les passagers non-vaccinés seront en quarantaine stricte durant 14 jours et soumis à des tests au jour 7 et au jour 14 avant d'être autorisés à circuler. Cette restriction sera en place même après le 1er octobre pour les non-vaccinés.

Pour le départ de l'aéroport, les protocoles d'usage seront appliqués : port du masque, distanciation physique et lavage des mains chaque 30 minutes, entre autres. Après les vérifications d'usage à l'immigration, les passagers pourront faire du shopping dans les espaces commerciaux.

Les gestes barrières doivent être adoptés par les passagers, mais aussi par tous les autres usagers, tels les prestataires de services et les employés de l'aéroport.