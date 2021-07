Algérie: Appel à faire de la manifestation "l'Algérie dans le cœur" un rendez-vous annuel

Boumerdes — Les participants à la 1e édition de la manifestation "l'Algérie dans le cœur" à Boumerdes ont souligné, vendredi, l'importance de promouvoir cette manifestation pour en faire un rendez-vous annuel qui sera abrité chaque année par une wilaya, à l'occasion du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse.

Les recommandations ayant sanctionné la manifestation "l'Algérie dans le cœur" qui a pris fin, jeudi, sous la supervision du Haut commissariat de l'Amazighité (HCA) ont préconisé de faire de cette rencontre une tradition annuelle périodique.

Les participants ont appelé, en outre, à organiser ce rendez-vous parallèlement aux festivités commémorant la fête de l'indépendance et de la jeunesse dans le but de renforcer la cohésion nationale et l'esprit nationaliste.

Il a également été convenu d'organiser un concours national du chant amazigh sous la supervision du HCA et de la radio nationale, conformément à la convention signée entre les deux parties le 19 avril dernier.

Les participants ont également recommandé l'élaboration d'un glossaire et d'un dictionnaire pour la terminologie médiatique en langue amazighe.

Cette manifestation qui s'est étalée sur trois (03) jours, a vu l'organisation de plusieurs activités dont un séminaire placé sous le thème "Radiodiffusion sur et en tamazight: variété linguistique et unité nationale. Dispositions constitutionnelles et pratiques médiatiques", animé par des universitaires et chercheurs issus de plusieurs universités et centres de recherche.

Organisé par le HCA en coordination avec la Radio algérienne au niveau de la maison de la culture "Rachid Mimouni" et de la "bibliothèque centrale", cette manifestions a vu l'organisation d'une session de formation destinée aux journalistes de 26 radios nationales et locales exerçant en langue amazighe.