Madagascar: Escroquerie - Les avis de recherche pleuvent

Presque toutes les semaines voire quotidiennement, les forces de l'ordre émettent publiquement des avis de recherche.

Ces documents concernent généralement la recherche d'escrocs qui agissent en utilisant des faux papiers. Un mode opératoire simple qui fonctionne surtout dans le secteur foncier, à savoir la vente de terrain d'autrui, la double vente et encore d'autres formes qui génèrent facilement de l'argent sale. C'est d'ailleurs le nombre record de dossiers traités dans nos tribunaux actuellement. Parmi les secteurs touchés par les actes d'escroquerie figure aussi le marché des voitures d'occasion.

La difficile procédure sur la mutation de titre de propriété ainsi que le coût exorbitant du droit favorise les ventes par un simple acte non certifié, ce qui facilite la tâche des escrocs qui pratiquent une double vente, un gage de voiture à la banque et encore d'autres. Une fois la somme empochée, ils s'éclipsent dans la nature. Les formes sont diversifiées et en la matière, il y a ceux qui agissent en solo. Les descendantes d'Êve sont aussi concernées par les avis de recherche et pire, elles sont plus nombreuses que les hommes.

Avant-hier, la publication par la police de la photo d'un couple a laissé sans voix plus d'un. Les Bonnie and Clyde sont recherchés bien évidemment pour des actes d'escroquerie. Des faits de la sorte tendent à se multiplier, et le terrain fertile est situé principalement dans la capitale.