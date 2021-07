Madagascar: Un pays encore fortement impacté par la crise de la Covid

Ce sont des Malgaches toujours aussi philosophes pour ne pas dire résignés qui affrontent les problèmes qui s'accumulent depuis le début de la crise de la Covid-19.

Ils ont traversé les épreuves avec une patience exemplaire. Les épreuves traversées ont été encore plus dures que celles traversées auparavant, mais ils les ont supportées avec un stoïcisme admirable. Certains parleront de résignation, d'autres d'un sentiment de fatalité et même d'une envie de dépasser les coups du sort. Le pouvoir actuel peut se réjouir d'avoir une population qui lui laisse toujours le champ libre sans rechigner.

Il est peut être injuste de dresser un bilan critique de ces deux ans et demi de mandat du président de la République. Le chef de l'État s'est fait élire en présentant un plan ambitieux de développement où il a présenté ses « velirano ». Il était décidé à les réaliser, mais il n'a pas pu le faire à cause des difficultés rencontrées sur sa route. La crise de la Covid a été un obstacle majeur, mais malgré une gestion qui n'a pas été irréprochable, il a réussi à maîtriser la situation sanitaire. Le pays a souffert sur les plans économique et social, mais il a réussi à tempérer les mouvements d'humeur d'une population souffrant de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne. Le pays continue de craindre une reprise de l'épidémie de Covid si le variant Delta pénètre sur le territoire.

De nombreuses petites entreprises ont fait faillite et le chômage s'est accru de manière exponentielle. Les finances de l'État ont fortement diminué et dans la foulée, les investissements publics sont en forte baisse. Cela n'empêche cependant pas la réalisation de projets qui font la fierté du chef de l'État comme la construction des stades de football et des hôpitaux « manara-penitra ». Mais la situation globale n'incite pas à l'optimisme. Le président de la République ne désire cependant pas baisser les bras et veut aller de l'avant. Il entend les critiques, mais continue sur le chemin qu'il a tracé. L'heure du verdict sonnera à la fin de son mandat et il pourra alors rendre des comptes sur son bilan.