Madagascar: Double menace sanitaire et sécuritaire - Relèvement du niveau d'alerte dans les ports et aéroports

Vers la réactivation du Centre Intégré de Gestion des Frontières à Ivato

Le variant Delta du coronavirus et les mercenaires étrangers représentent deux dangers pour Madagascar dont les ports, aéroports et côtes ne doivent pas être des passoires.

Le variant Delta du coronavirus est présent dans 96 pays. Des cas ont été identifiés en Afrique du Sud, à la Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles... Les Comores ont envoyé des échantillons dans des laboratoires en Afrique du Sud et au Kenya car, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « les capacités de séquençage nécessaires à l'identification des variants sont limités » dans bon nombre de pays. Y compris à Madagascar où l'on attend toujours les résultats des séquençages des cas testés positifs parmi les 280 passagers du vol controversé d'Air France Paris - Tana du 26 avril 2021.

Santé publique. Jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y a eu des cas de variant indien qui a muté depuis en variant Delta beaucoup plus contagieux. Ce qui a amené l'OMS à lancer une alerte au variant Delta dans le monde. L'Afrique du Sud qui se trouve tout près de chez nous est au stade 4 d'alerte sanitaire. À Madagascar, l'urgence de santé publique de portée internationale n'a pas encore été déclarée, quand bien même la Grande Île serait quasiment encerclée par des pays touchés par « le variant qui fait peur ».

Restriction des passagers. Le Conseil des ministres du 07 juillet dernier a implicitement relevé le niveau d'alerte en maintenant la fermeture des frontières et la restriction des passagers internationaux. Les seules personnes autorisées à entrer sur le territoire malgache sont les suivantes : les diplomates en poste à Madagascar, les envoyés spéciaux d'autres États ou missionnaires des Nations Unies, les experts en industrie stratégique travaillant avec l'Etat malgache, les sportifs nationaux participant à des compétitions internationales ; les personnes qui viennent enterrer leurs proches dont le degré de parenté se limite à la ligne directe.

Gestion des Frontières. Force est toutefois de reconnaître qu'il n'est pas facile d'identifier ces catégories de passagers avec ce que cela suppose de risque potentiel pour la sécurité du pays et de ses dirigeants. Ce qui justifie le relèvement du niveau d'alerte au niveau des ports et aéroports avec notamment la réactivation du Centre Intégré de Gestion des Frontières qui a été mis en place en 2017. C'est une plateforme d'échanges d'informations entre les différentes entités concernées par la sécurité et la sûreté portuaires et aéroportuaires. Entre autres et non des moindres, le Central Intelligence Service (CIS), les Renseignements Généraux (RG), la Surveillance du Territoire (ST), l'Aviation Civile de Madagascar (ACM), la Douane... Sans oublier la Police de l'Air et des Frontières (PAF) qui est chargée principalement de contrôler les documents de voyage et de vérifier les personnes frappées d'interdiction d'entrée ou de sortie du territoire ainsi que les personnes recherchées.

Terroriste franco-libyen. En dépit de ce dispositif de contrôle, de surveillance et de sécurité, il y a tout de même des personnes qui arrivent à passer, pour ne citer que le cas d'un terroriste franco-libyen qui a fait l'objet d'une évacuation sanitaire au départ d'Ivato à destination de La Réunion où il a été cueilli à son arrivée par la police française. C'est dire la nécessité vitale de relever le niveau d'alerte dans les ports et aéroports pour parer aux ennemis venus de l'extérieur comme le variant Delta qui constitue une menace pour la population malgache et les mercenaires du genre de ceux qui ont assassiné le président haïtien Jovenel Moïse.