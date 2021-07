Madagascar: IMGAM - FIVMPAMA - Un partenariat pour mettre en œuvre les projets des jeunes

Les deux parties s'engagent à soutenir les jeunes porteurs de projet.

L'IMGAM (Institut de Management des Arts et des Métiers) et le FIVMPAMA (Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy), viennent de signer une convention de partenariat au siège de l'institut, à Ambodivoanjo Ivandry.

L'objectif consiste à orienter les jeunes étudiants sortants de cet institut à devenir des entrepreneurs tout en les aidant à mettre en œuvre leurs propres projets. « Près de 1 000 étudiants vont sortir cette année. Ils ont été forgés à monter des projets dans le cadre de leurs formations académiques. Ceux qui présenteront les meilleurs projets viables seront accompagnés par la Maison de l'Entrepreneuriat, une plateforme que nous venons également de mettre en place au sein de l'IMGAM », a annoncé Martin Pierre Rakotoson, le président fondateur de cet institut lors de la signature de cette convention de partenariat avec le FIVMPAMA. Et lui d'ajouter que l'Institut sera actionnaire à hauteur de 10% dans la société créée par chaque étudiant, pour mettre en œuvre leurs projets.

Trois secteurs d'application. Cette Maison de l'Entrepreneuriat, dirigée par José Raserijaona, un ancien ministre des Finances et du Budget, vise à accompagner gratuitement ces jeunes porteurs de projet pendant deux ans. Ce coaching consiste entre autres, à les soutenir à faire face à l'imprévisibilité compte tenu de l'évolution permanente de l'environnement des affaires, du marché, des concurrents et des règles du jeu dans le domaine de l'entrepreneuriat. La professionnalisation de ces futurs entrepreneurs, n'est pas en reste. « Nous avons choisi trois secteurs d'application prioritaires dans le cadre de cet entrepreneuriat, à savoir, l'agro-business ainsi que le tourisme et l'artisanat, étant donné que ce sont des secteurs d'avenir pour Madagascar. En outre, grâce à la bénédiction divine. Ce qui permettra de booster nos exportations, le seul moyen de valoriser l'Ariary face aux devises de référence», a enchaîné Martin Pierre Rakotoson.

Esprit win-win. Pour sa part, le président national du FIVMPAMA, Andrianavalomanana Razafiarison, a soulevé que le groupement compte plus de 5 000 entrepreneurs formels pouvant représenter des débouchés pour ces jeunes étudiants porteurs de projet. « Nous partageons la même vision que l'IMGAM sur le développement de l'entrepreneuriat qui constitue un élément incontournable pour assurer la croissance économique de Madagascar, et ce, par le biais de la prolifération des acteurs économiques. Nous nous engageons à partager nos expériences avec ces jeunes tout en les mettant en réseau avec les professionnels afin de trouver des débouchés, voire même des opportunités de financement. Nous voulons également participer à hauteur de 10%, en part d'actions, dans les projets menés par ces jeunes étudiants, et ce, à travers un esprit d'entrepreneuriat win-win. Nous leur proposons également de nombreuses opportunités à saisir. À titre d'illustration, Madagascar a exporté des huiles essentielles d'une valeur de 105 millions USD en 2019 contre 25 millions USD en 2015. Et en agriculture biologique, la valeur de nos exportations a atteint 115 millions USD. Ce sont des activités qui rapportent », a-t-il conclu.