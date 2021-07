Congo-Brazzaville: Cinéma - Deux films de Petna Ndaliko programmés à Berlin

Les projections de Kapita et Matata sont prévues dans la soirée du 22 juillet à la suite de Heat Shimmer d'Arthur et Corinne Cantrill dans le cadre du Festival d'été 21 Sunsets qui se tiendra du 15 juillet au 15 août à la Maison des cultures du monde (HKW).

Organisé sur le toit-terrasse de la Haus der Kulturen der Welt (HKW) ou Maison des Cultures du Monde, le festival d'été 21 Sunsets propose musique, littérature et cinéma. Kapita et Matata seront projetés en plein air, comme le reste des films, les concerts, performances et lectures prévus le long des vingt et une soirées étalées sur cinq semaines. Les projections donnent lieu également à des discussions faites quelquefois en présence des cinéastes. Elles se feront dans le cadre de la programmation 21 Archives du festival. Les films et programmes cinématographiques y sont perçus comme des espaces d'archives.

Court métrage de vingt-deux minutes réalisé en 2020, Kapita combine des images d'archives éditées avec des enregistrements contemporains. Il nous revient qu'il « révèle ainsi des structures de fouilles et d'enterrement dans la représentation coloniale - et l'exploitation - des terres, des peuples et des mines en Afrique centrale ». Petna Ndaliko a fait en sorte que « les enregistrements des films historiques deviennent à leur tour des mines dans lesquelles le film cherche ce qu'ils cachent : les ouvriers noirs dissous dans l'air par les caméras calibrées sur la peau blanche, la mort collatérale et la destruction enfouie sous l'infrastructure ». Kapita a été présenté à la section Forum Expanded de la Berlinale 2021, 71ᵉ édition du festival international du film de Berlin. Quant à Matata, sorti en 2019, est un film principalement raconté à travers la danse. « Le rythme, la couleur et les mouvements sont plus que le sujet du film, l'éloignent de la représentation prescrite de l'Afrique vers un nouveau futur », apprend-on.

Côté musique, les concerts livrés explorent plusieurs genres. Cela va de la pop d'avant-garde à la Roda de samba, manifestation festive populaire brésilienne mêlant musique, danse et poésie, en passant par le jazz et la nouvelle musique, précise la HKW. Et, pour ce qui est des lectures, elles donnent lieu à des performances qui deviennent des séances d'écoute où le mélange texte et son s'expérimentent autrement.

Cinéaste, activiste et éducateur

Trois importantes personnalités du septième art sont annoncées au 21 Sunsets. Le cinéaste allemand Philip Scheffner est l'invité de la soirée d'ouverture, le 15 juillet. L'on annonce aussi la participation d'Erika Balsom, 1er août. Maître de conférence en études cinématographiques au King's College de Londres, elle va présenter son livre Ten Skies portant sur le film éponyme de James Benning. Il s'ensuivra une projection du documentaire tenu pour « l'une des plus grandes œuvres » du réalisateur américain qui est « en même temps l'une des plus minimalistes : dix plans de ciel d'une durée de dix minutes chacun ». D'où l'intitulé Ten skies, Dix ciels en français.

Revenant à Petna Ndaliko Katondolo, il convient de rappeler qu'il est natif de Goma. Le cinéaste a l'avantage d'être tout à la fois metteur en scène de théâtre, réalisateur, cameraman, monteur, producteur et directeur artistique de Yole ! Africa et Alkebu Film Productions. Egalement activiste, il est éducateur et vit entre sa ville natale et Chapel Hill, aux États-Unis. Organisation à but non lucratif, Yole ! Africa est un centre culturel qui sert de plaque tournante pour l'éducation et l'innovation sociale dans son fief, Goma. Par ailleurs, Petna enseigne et fait régulièrement des consultances pour des organisations internationales, sur les questions d'inégalités sociales et politiques entre les groupes marginalisés à travers la culture et l'éducation.