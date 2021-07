Congo-Brazzaville: Coopération - La Russie et l'Italie renouvellent leurs engagements envers le Congo

L'ambassadeur de la Russie, Guéorguy Tchepik, et celui d'Italie, Stefano De Leo ont échangé, le 8 juillet à Brazzaville, avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, sur les axes prioritaires des partenariats entre leurs pays respectifs et le Congo.

Lors des échanges, les trois personnalités ont évoqué, les questions de coopération, de développement de l'agro-industrie au Congo, des énergies vertes et des possibilités d'investissement en vue de diversifier l'économie congolaise et de moderniser le pays.

Dans le cadre de la coopération entre la Russie et le Congo, l'ambassadeur russe a annoncé l'arrivée en octobre prochain d'hommes d'affaires russes en terre congolaise, dans le cadre d'une prospection économique. Les deux parties ont également examiné les questions d'intérêt commun portant sur les aspects de travail de la commission mixte de coopération.

« Les lignes maîtresses de cette coopération ont été tracées par les présidents congolais et russe, lors de la visite de son excellence Denis Sassou N'Guesso en mai 2019 à Moscou. Nous allons de ce fait les poursuivre», a déclaré Guéorguy Tchepik.

Le diplomate russe a la même occasion fait mention de la poursuite de la collaboration entre les deux pays dans le projet de construction de l'oléoduc Pointe-Noire -Brazzaville - Ouesso.

De son côté, l'ambassadeur italien a rassuré les autorités congolaises du soutien de son pays malgré le contexte actuel lié à la crise économique et sanitaire. « On a déjà eu de préalables rencontres avec la communauté internationale sur les axes principaux de la diversification de l'économie et la modernisation du Congo. L'Italie peut jouer un rôle prépondérant avec les autres pays partenaires du Congo pour donner une nouvelle impulsion à l'économie congolaise », a signifié Stefano De Leo.

« C'est à travers la coopération internationale et les partenariats public-privé que nous pouvons apporter des changements stratégiques. Notre rôle est de dialoguer, trouver des solutions aux projets qui créeront des possibilités de croissance commune dans divers secteurs », a-t-il poursuivi.