Congo-Brazzaville: FMI - Une mission d'évaluation de la situation globale attendue à Brazzaville

L'administrateur-pays du Fonds monétaire international (FMI), Aivo Andrianarivelo, qui a fait le point de son séjour à Brazzaville, a annoncé le 8 juillet au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, l'arrivée prochaine d'une mission d'évaluation de la situation globale du Congo.

« On n'est pas en discussion, mais on est à l'écoute et en consultation pour collecter les vœux et les prérogatives du pays, afin de pouvoir améliorer les relations entre le FMI et le Congo. Si nous sommes venus ici, c'est pour constater seulement, mais aussi écouter le pays et son peuple. Ça va continuer et nous espérons que cet échange permettra d'avoir un avenir meilleur entre le Congo et le fonds », a expliqué Aivo Andrianarivelo à la sortie de l'audience.

Selon lui, la prochaine étape sera une mission d'évaluation par le staff de la situation globale du pays. En réalité, les relations ne se limitent pas, a-t-il poursuivi, au déblocage des fonds. « Il y aura une mission du staff après pour évaluer le pays. Et, si les conditions sont réunies, on parlera de la suite... En clair, le FMI est ensemble avec ses 190 pays membres. Nous en tant qu'administrateur nous nous battons à côté de ces pays », a-t-il, précisant que le chemin est difficile.

D'après lui, les relations entre le FMI et ses membres concernent aussi l'accompagnement, l'assistance technique et l'amélioration du renforcement des capacités. Ainsi, on ne peut pas parler de blocage dans les relations, mais plutôt d'une procédure qu'il faut suivre, a-t-il indiqué. Il attribue le silence observé dans les négociations entre les deux parties à la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui les a empêchés de voyager. « Le bureau de l'administrateur que nous représentons ne s'occupe pas des chiffres, mais de la stratégie (... ). Nous n'évaluons pas la situation macroéconomique du pays, mais nous évaluons la morale de l'équipe gouvernementale et le nouveau président élu », a conclu le chef de la délégation du FMI.