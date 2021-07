Congo-Brazzaville: Journées nationales du patrimoine - Un festival de la rumba sur les deux rives du fleuve Congo sera organisé chaque année

L'organisation tous les ans d'un festival de la rumba sur les deux rives du fleuve Congo est l'une des quatre recommandations des « Journées nationales du patrimoine », tenues du 6 au 8 juillet à l'hôtel de la préfecture de Brazzaville.

Les Journées nationales du patrimoine, qui se sont déroulées sur le thème : « Le patrimoine culturel congolais : identification, valorisation et pérennisation », ont permis aux participants d'adopter quatre recommandations, dont l'organisation tous les ans d'un festival de la rumba sur les deux rives du fleuve Congo. Outre cette recommandation, la présidente du comité scientifique de ces assises, Nicole Mantsanga Bambi, directrice du Musée des monuments et sites historiques, lisant le communiqué final, a annoncé également l'élaboration d'un programme d'inventaire général du patrimoine culturel national ; l'organisation des formations sur la valorisation et la conservation du patrimoine à l'endroit des conseils départementaux et municipaux ; et la production des affiches publicitaires des sites du patrimoine national.

Six thèmes de communication repartis en trois panels ont constitué ces journées. Peu avant la cérémonie de clôture, les participants ont visité les sites naturels et culturels ci-après : Square de Gaulle, Les Cataractes, la Basilique Sainte-Anne et ses environs, la place de la liberté, la Manufacture d'art et d'artisanat congolais, L'Ecole de peinture de Poto-Poto.

C'est au nom du ministre de la Culture et des Arts, empêché, que le directeur général du patrimoine et des archives, le Pr Joseph Itoua, a procédé à la clôture de ces journées.

Rappelons que les « Journées nationales du patrimoine » ont été instituées par arrêté 7135/ MCA-MFB du 26 octobre 2019, visant de manière générale à promouvoir le patrimoine culturel national.