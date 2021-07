Sénégal: Recrudescence de la sous-traitance en milieu du travail - La FGTS/B dit non et prône des emplois stables et protégés

La recrudescence de la sous-traitance en milieu du travail prend des proportions inquiétantes au Sénégal.

Les travailleurs de notre pays exerçant dans plusieurs secteurs d'activités, à savoir les industries extractives et minières, Senelec, Sen 'Eau, Banques etc., sont en train de subir les affres de ce système anti-progressiste qui compromet à tout point de vue leurs conditions sociales d'existence, a déclaré le Secrétaire général de la FGTS/B, Sidiya Ndiaye en conférence de presse hier, vendredi 09 juillet 2021, à son siège.

Pour la Fgts/B, il est établi que « la sous-traitance a pour rôle principal d'enrichir un groupuscule de personnes au détriment de milliers de travailleurs dont la carrière est compromise, car ne bénéficiant d'aucune protection sociale ». Selon Sidiya Ndiaye ainsi, cette pratique ne garantit pas aux travailleurs une bonne carrière et les installe dans une situation de précarité. C'est la raison pour laquelle, a souligné le Secrétaire général de la Fgts/B que « les travailleurs de Dangote Cement Sénégal, sous le parrainage des sociétés utilisatrices dénommées C2K et Sen Intérim, confinés dans une situation de sous-traitance ont décidé de prendre leur destin en main pour dénoncer cette pratique antisociale». Alors comment expliquer et comprendre, qu'une multinationale comme Dangote Cement Sénégal, « implantée au Sénégal, et qui a les moyens d'assurer à tous les employés et non à une partie du personnel un travail décent pour une meilleure gestion de leur carrière puisse ternir sa réputation pour non-respect des droits des travailleurs», s'interroge-t-il.

A cet effet, la Fgts/B, toujours ancrée dans le camp des travailleurs, interpelle « l'Etat du Sénégal et en particulier le Ministre du Travail de prendre des mesures pour arrêter « ce volcan » dormant qu'est la sous-traitance, en appliquant tout simplement les dispositions pertinentes du décret fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaire et les obligations auxquelles sont assujetties ces entreprises ». Avant de faire savoir que l'Etat ne doit pas encourager la violation systématique des textes que lui-même a pris pour réglementer l'intérim ». D'où l'appel final lancé à l'endroit des organisations syndicales et centrales syndicales : « nous interpellons l'ensemble des organisations syndicales et centrales syndicales dites représentatives en particulier pour qu'elles se prononcent sur le recours abusif à la main d'œuvre temporaire qu'on ne peut pas utiliser pour remplacer des emplois permanents ».

Par ailleurs, la Fgts/B exhorte l'Etat, à travers le ministre du Travail « de créer les conditions d'une étude approfondie sur la sous-traitance pour assurer aux travailleurs de notre pays la préservation de leurs emplois». Cependant, poursuit-il, « les travailleurs de C2K et de Sen Intérim, conscients de leur responsabilité, ont décidé de combattre l'injustice dont ils sont victimes en saisissant officiellement l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès pour arbitrer le différend qui les oppose à leur employeur, après plusieurs tentatives de conciliation qui ont toutes échoué à cause du manque de volonté de C2K et de D Dangote Cement Sénégal, l'employeur a été mis en demeure par l'administration du travail pour régulariser les points de droits »,

D'ailleurs, suite au refus de Dangote de se conformer au terme de la mise en demeure, les travailleurs n'ont d'autre alternative que la lutte. Pour ce, ils ont prévu de déposer un préavis de grève générale le 15 juillet 2021, de poursuivre le port de brassards rouges, d'opérer la saisine du Ministre du Travail pour mettre fin aux pressions exercées par des employeurs et des syndicalistes véreux contre l'administration du travail, et du ministre des Mines pour l'informer et le sensibiliser sur les pratiques mafieuses des exploitants des mines et carrière au détriment des travailleurs. En conclusion, la Fgts/B compte organiser un sit-in de protestation une semaine avant l'expiration du préavis de grève générale le 15 août 2021.

Thiès / ASssainissement social - D'ex-agents de l'UDE réclament trois mois d'arriérés de salaire

D'ex-travailleurs de la société Urbaine d'entreprise (UDE) ont tenu un sit-in ce vendredi à Thiès, pour réclamer trois mois d'arriérés de salaire à leur ancien employeur, a constaté l'APS. Au nombre de 35 balayeuses et 20 collecteurs, ces travailleurs ont rompu avec l'UDE, après être restés trois mois sans salaire, a déclaré Mariama Coly, une des membres de ce groupe d'ex-employés de l'UDE. Elle indique qu'ils ont été recrutés depuis le début du mois par l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides (UCG).

Arborant des brassards rouges, certains d'entre eux se sont retrouvés devant le dépôt de camions de leur société, sis non loin du centre-ville. "Nous sommes fatigués, il y a parmi nous des pères et des mères de famille qui n'ont pas encore acheté de mouton, ni les ingrédients pour la Tabaski, qui est une grande fête pour la communauté musulmane", a indiqué Mariama Coly à la presse.

Selon Mme Coly, l'entreprise doit 150.000 francs CFA à chacun des travailleurs, à qui elle payait 1.200 francs la journée, soit 50.000 par mois. Le responsable local de l'entreprise avait promis de payer les mois d'avril et de mai et de laisser l'UCG leur verser celui de juin. A l'arrivée, ils n'ont rien reçu, selon Mariama Coly. En l'absence de contrat de travail, les employés disent ne pouvoir recourir ni à l'inspection du travail ni au tribunal du travail, a dit Diébel Dieng, un des ex-travailleurs de l'UDE