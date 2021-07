Sénégal: Coupe de la confédération, ce samedi - Face à la JSK, le Raja Casablanca peut embellir sa saison

Éliminé piteusement en Ligue des champions, distancé par le Wydad en Championnat du Maroc, sorti en coupe nationale, le Raja Casablanca peut embellir sa saison 2020-2021 s'il remporte la Coupe de la Confédération, ce samedi 10 juillet à Cotonou. Pour cela, il faudra battre en finale une JS Kabylie qui brûle de remporter son premier trophée continental depuis 2002.

Une saison sans trophée majeur, ça n'arrive pas souvent au Raja Casablanca. Le champion du Maroc en titre - qui risque fort de céder sa couronne au voisin et rival du Wydad [1] - peut s'épargner une année vierge, ce samedi à Cotonou. C'est au Bénin que le club marocain va tenter de décrocher la deuxième Coupe de la Confédération (C2) de son histoire, après celle de 2018. Ce serait un beau lot de consolation après une période difficile. Période qui a débuté en janvier dernier lorsque les Rajaouis ont été piteusement éliminés au premier tour de la Ligue des champions (C1) par la modeste formation sénégalaise de Teungueth.

Piqure de rappel face au Wydad

Reversés en Coupe de la Confédération, les Aigles verts sont ensuite passés de justesse face à l'US Monastir (Tunisie), en tour de cadrage. Leur élimination en Coupe du Maroc, face aux FAR Rabat, a également confirmé une certaine fragilité. Ils ont certes été impressionnants en C2, avec un sans-faute en phase de groupes (6 victoires) et une démonstration en quarts de finale face aux Orlando Pirates (Afrique du Sud). Mais une difficile qualification en demi-finale face au Pyramids FC (Égypte) et un revers 2-1 le 3 juillet face au Wydad en Botola ont rappelé le Raja à l'ordre.

Une JSK en confiance

Ce samedi, en finale de la Coupe de la Confédération, il y aura en outre une JS Kabylie avide de trophée continental après deux décennies de disette. Une JSK irrégulière cette saison mais en confiance depuis deux mois, avec 9 victoires, 2 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Face aux Canaries, les principaux atouts du Raja seront encore ses deux attaquants, le Marocain Soufiane Rahimi et Ben Malango. Le Congolais est actuellement co-meilleur buteur de Botola avec 14 réalisations et meilleur artificier de la C2, avec 5 buts. Coup d'envoi de la finale prévu ce samedi 10 juillet à 19h TU.